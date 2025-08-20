'जननायक के बाद क्या राष्ट्रपिता बनाएगी कांग्रेस...', राहुल गांधी पर विजय चौधरी का तंज
'जननायक के बाद क्या राष्ट्रपिता बनाएगी कांग्रेस...', राहुल गांधी पर विजय चौधरी का तंज

Bihar Chunav 2025: बिहार सरकार के मंत्री और जदयू नेता विजय चौधरी ने राहुल गांधी पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस उन्हें बिहार में जननायक बनाने की कोशिश कर रही है और अगर दिल्ली गए तो शाएद राष्ट्रपिता भी घोषित कर दें. उन्होंने विपक्ष वकी वोट अधिकार यात्रा को हताशा का नतीजा बताया और कहा कि बिहार में सड़क, शिक्षा स्वास्थ्य और बुनियादि ढ़ाचे में एनडीए सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है. 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 20, 2025, 09:36 AM IST

विजय चौधरी, मंत्री, बिहार सरकार
विजय चौधरी, मंत्री, बिहार सरकार

Bihar Chunav 2025: बिहार सरकार में मंत्री और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस राहुल गांधी को जननायक बनाने की कोशिश कर रही है और यदि वे दिल्ली जाएंगे तो उन्हें राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाएगा. उन्होंने इसे दिवालियापन करार देते हुए कहा कि सही सोच वाला व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं करता. उन्होंने आगे कहा कि बिहार में विकास कार्यों की गति को देखते हुए विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, जिसके चलते वे हताशा में वोट अधिकार यात्रा जैसे कदम उठा रहे हैं.

उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बयान का हवाला देते हुए कहा कि अगर किसी का नाम मतदाता सूची से गलती से हटा दिया गया है, तो वे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने सितंबर माह को त्रुटि सुधार के लिए समर्पित किया है. विजय चौधरी ने विपक्ष को सलाह दी कि उन्हें संविधान को पढ़ लेना चाहिए, जिसमें नागरिकता की शर्त स्पष्ट रूप से है.

उन्होंने राहुल गांधी के बिहार दौरे को एनडीए सरकार के लिए शुभ बताते हुए तंज कसा कि यह दौरा सत्तारूढ़ गठबंधन की जीत को और पक्का करेगा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बिहार में रहना एनडीए के लिए आनंद का विषय है और यह उनकी जीत का संकेत है. बिहार में एनडीए सरकार के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए चौधरी ने कहा कि राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, जिसे जनता देख रही है.

उन्होंने दावा किया कि विपक्ष की हताशा का कारण यही है कि उनके पास सरकार की उपलब्धियों का जवाब नहीं है. जनता अब विकास और सुशासन को प्राथमिकता दे रही है और एनडीए सरकार इस दिशा में मजबूती से काम कर रही है.
