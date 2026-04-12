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विजय चौधरी का यू-टर्न! 12 घंटे में ही बदल गया बयान, CM नीतीश से मुलाकात के बोले- चंद दिनों में बदल जाएगी सरकार

Bihar New CM: बिहार की राजनीति इन दिनों तेजी से करवट लेती नजर आ रही है. राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल अपने चरम पर है और सत्ता के गलियारों में लगातार बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी है. इसी के साथ बिहार की नई सरकार की तस्वीर काफी हद तक साफ होती जा रही है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 12, 2026, 02:05 PM IST

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विजय चौधरी (File Photo)
विजय चौधरी (File Photo)

Bihar New Government: नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के बाद से बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर कयासबाजी जारी है. अटकलों के इस दौर में नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी के बयान भी पल-पल में बदल रहे हैं. 10 अप्रैल तक विजय चौधरी के बयानों में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाने का जिक्र होता था, लेकिन 11 अप्रैल की शाम को उनका बयान बदल गया था और वे सत्ता परिवर्तन की खबरों से ही इनकार करने लगे थे. अब एक बार फिर से विजय चौधरी का बयान पूरी तरह से बदल चुका है. जेडीयू नेता ने एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व में अगली सरकार गठित होने की बात कही है. उन्होंने साफ कहा कि बिहार में चंद दिनों में सरकार बदलने वाली है.

सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ कहा कि नया सीएम बीजेपी को तय करना है. उन्होंने साफ कहा है कि नए सीएम की अनुशंसा बीजेपी ही करेगी. इस तरह से जेडीयू ने गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है. बता दें कि आज (रविवार, 12 अप्रैल) मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू नेताओं की सीएम के साथ एक बैठक हुई. इस बैठक में मंत्री विजय चौधरी, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और पार्टी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के साथ-साथ बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे. बैठक के बाद विजय चौधरी ने चंद दिनों में सरकार बदल जाने की बात कही.

ये भी पढ़ें- 14 अप्रैल को CM पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार, नई सरकार का इस दिन होगा शपथ ग्रहण!

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मंत्रिमंडल के गठन को लेकर विजय चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि अभी इस विषय पर कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है. उन्होंने संकेत दिया कि अभी पूरा ध्यान सरकार के गठन पर है. इसके बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार जैसे विषयों पर विचार किया जाएगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भी जल्द ही अपना इस्तीफा दे सकते हैं. हालांकि उन्होंने किसी निश्चित तारीख का जिक्र नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि पूरी टाइमलाइन जल्द सार्वजनिक कर दी जाएगी, जिससे सभी अटकलों पर विराम लग जाएगा.

मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर विजय चौधरी ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है. उन्होंने कहा कि भाजपा की अपनी एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, जिसके तहत वह मुख्यमंत्री पद के लिए नाम तय करती है. इसके बाद एनडीए के सभी विधायक मिलकर विधायक दल की बैठक में नेता का चयन करते हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, जिसे एनडीए के सभी विधायक मिलकर अपना नेता चुनेंगे. विजय चौधरी ने यह भी माना कि इस पूरी प्रक्रिया में भाजपा की भूमिका बेहद अहम है और अंतिम निर्णय भी उसी के संकेतों के आधार पर होगा. इसके बाद गठबंधन के सभी घटक दल मिलकर औपचारिक रूप से नेता का चयन करेंगे.

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