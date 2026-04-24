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'आसान नहीं सियासत की बुलंदी छोड़ना', शेर के जरिए विजय चौधरी ने की नीतीश कुमार की तारीफ

Vijay Kumar Chaudhary: जदयू नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह बात तो मुख्यमंत्री जी ने भी जाहिर कर दिया है. इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए. हमें मलाल है कि वैसा दूरद्ष्टि वाला नेता हमसे दूर चला गया है. इस सदन में बस उनकी यादें हैं, संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं. उनको याद करते हुए भी नए मुख्यमंत्री जी से मिलकर हम सपनों का बिहार बनाएंगे. 

Written By  Shailendra |Last Updated: Apr 24, 2026, 11:58 AM IST

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शेर के जरिए विजय चौधरी ने की नीतीश कुमार की तारीफ
शेर के जरिए विजय चौधरी ने की नीतीश कुमार की तारीफ

Bihar Assembly: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया. इस पर जदयू नेता और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने का एक ऐतिहासिक महत्व है. आज एनडीए की दूसरी पीढ़ी बिहार की सत्ता में आई है और इसको भी जनता का विश्वास मिला है. यह कोई मामूली घटना नहीं है. एक गठबंधन को लगातार राज्य की जनता समर्थन देती आ रही हैं. पीढ़ियां बदल रही हैं, लेकिन हमारे गठबंधन के प्रति विश्वास कम नहीं हो रहा है.

उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को तो वो मौका मिल नहीं पा रहा है. बिहार की जनता अगर ऐसे ही विश्वास बनाए रखे तो एनडीए की तीसरी पीढ़ी भी सरकार में आएगी. आज इस सभा में एक रिक्तता का भी बोध हो रहा है. जिसकी रोशनी में हम लगातार राजनीति करते थे, वो व्यक्तित्व आज यहां नहीं है. उनके साथ मिलकर जो हमने काम किया है, वो सभी जानते हैं. नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि पच्चीस से तीस, फिर से नीतीश, तो मैं उनको बता रहा हूं कि नई सरकार उन्हीं के रास्ते चलेगी.

जदयू नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह बात तो मुख्यमंत्री जी ने भी जाहिर कर दिया है. इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए. हमें मलाल है कि वैसा दूरद्ष्टि वाला नेता हमसे दूर चला गया है. इस सदन में बस उनकी यादें हैं, संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं. उनको याद करते हुए भी नए मुख्यमंत्री जी से मिलकर हम सपनों का बिहार बनाएंगे. जब हम 43 पर थे तो हमारे नेता ने कहा था कि आप सरकार बना लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उदारता थी कि आपके नाम पर चुनाव लड़े हैं तो सरकार आप ही बनाइए. यह सत्ता का हस्तांतरण है और इतना सहज तरीके से ऐसा हो जाएगा, यह किसी को हजम नहीं हो रहा है.

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विजय कुमार चौधरी ने एक शेर अर्ज करते हुए कहा कि आसान नहीं है छोड़ना सियासत की इस बुलंदी को, यहां तो फकत तसव्वुर से कांप जाते हैं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के नाम पर रस्क होगा. आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद करेंगी. जो दास्तान नीतीश कुमार जी ने लिखी है, आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेंगी. महिला आरक्षण पर नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, पहले महिलाओं को रास्ता को दो. महिलाओं को रोकिए नहीं. आज महिला आरक्षण राजनीति का हॉट केक बनी हुई है. जिस प्रदेश में देख लीजिए. चाहे चुनाव होने वाला हो या कोई राजनीतिक चर्चा हो रही हो, महिलाओं को आगे बढ़ाना अव्वल नीति बन गई है.

उन्होंने कहा कहा कि इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हैं नीतीश कुमार जी. हमारे प्रधानमंत्री महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनलोगों ने रोक दिया. इसका हिसाब महिलाएं करेंगी. हम तो केवल यह कह रहे हैं कि इसका भी अगुवा बिहार ही बना था. जातीय जनगणना आज पूरे देश में हो रहा है, लेकिन शुरुआत किसने की थी. सारे लोगों ने मिलकर इस सदन में एक कानून बनाया, जिसे शराबबंदी कानून कहा जाने लगा. कानून केवल इतना है कि शराब पीने को अपराध घोषित किया जाए. शराब पीने वाले पकड़े जाते हैं और उनको सजा मिलती है तो फिर यह फेल कैसे है. यह भी क्या संयोग है, जिस दिन यह कानून बन रहा था, अध्यक्ष महोदय हम आपकी जगह थे. ये आपकी जगह थे और आप उनकी जगह थे.

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