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24 घंटे में कैसे बदल गया विजय कुमार चौधरी का बयान, बिहार की राजनीति में हो गया 'खेला'!

Nitish Kumar: जब आप नीतीश कुमार को आसानी से समझने से कोशिश करते हैं तो वे तब और ज्यादा खुद को पज्ल गेम बना देते हैं. कल तक लग रहा था कि नीतीश कुमार आसानी से मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे, तब उन्होंने पेंच फंसा दिया. नीतीश कुमार की राजनीति की खासियत ही यही है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Apr 11, 2026, 10:09 AM IST

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विजय कुमार चौधरी, मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता (File Photo)
विजय कुमार चौधरी, मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता (File Photo)

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है. भाजपा के नेता कल तक बड़े खुश थे कि उनका ही मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना पैंतरा चल दिया है. राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण करने के बाद नीतीश कुमार ने न तो पीएम मोदी और न ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और तय शेड्यूल से पहले पटना लौट आए. उनके आने के बाद दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी दिल्ली से पटना आ गए. नीतीश कुमार के साथ पटना लौटे जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी का मिजाज भी बदला-बदला नजर आया. उनका कहना था कि राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने पर सरकार थोड़े न बदल जाती है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभी सरकार बदलने की कोई बात नहीं है. एक दिन पहले ही विजय चौधरी ने कहा था कि अब भाजपा को सरकार बनानी है और उसे ही फैसला लेना है. 

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9 मार्च को विजय चौधरी का बयान

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विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को दिए बयान में कहा था, अब आगे की कमान बीजेपी को संभालना है. विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के इस्तीफा देने से कैबिनेट अपने आप भंग हो जाएगी. इसके बाद नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. विजय कुमार चौधरी ने यह भी कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है. इसलिए वहीं अब सरकार का नेतृत्व करेगी और फैसला भी उसी का होगा. जेडीयू पूरी तरह एनडीए के साथ है.

10 मार्च को विजय चौधरी ने क्या कहा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद पटना पहुंचे विजय कुमार चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्यता ग्रहण करने से बिहार में सरकार बदलने की अभी कोई बात नहीं है. सदस्यता ग्रहण करने से सरकार नहीं बनती. नई सरकार इस्तीफा देने से बनती है, शपथ लेने से नहीं. इंतजार कीजिए, अभी समय है. इस दौरान नीतीश कुमार ने पूछे गए किसी भी सवालों का जवाब नहीं दिया.

उधर, दिल्ली पहुंचने के बाद नीतीश कुमार ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा था, इतने साल दिल्ली में रहकर काम किया है और आगे भी करता रहूंगा. उन्होंने कहा था कि अब मैं यही रहूंगा और यही से काम करूंगा. इन सब बयानों से साफ है कि 10 अप्रैल को दिल्ली में कुछ तो ऐसा हुआ है, जो नीतीश कुमार को नागवार गुजरी है. नीतीश कुमार के साथ उनके नेताओं और पूरी पार्टी के तेवर बदले-बदले से लग रहे हैं.

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