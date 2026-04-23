सरकार नई जरूर है लेकिन रास्ता पुराना, मीठी बोली बोलकर भी भाजपा और सम्राट चौधरी को हिंट दे गए विजय कुमार चौधरी

Bihar Latest News: तेजस्वी यादव के 12 हजार करोड़ कर्ज लेने वाली बात पर विजय कुमार चौधरी ने कहा, बिहार की जनता विकास देखती है या खजाना देखती है. अभी वो स्थिति नहीं आई है, जैसे उनकी सरकार चलती थी.
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Bihar Politics: सम्राट चौधरी की सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव पेश करने से एक दिन पहले जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस की. उन्होंने कहा कि सरकार नई जरूर है, लेकिन रास्ता पुराना है. आप सबको एक चीज मालूम है, कल 24 को विधानसभा में सरकार विश्वास मत हासिल करेगी. कल इसी के लिए सत्र बुलाया गया है. हम मजबूती से मत हासिल करेंगे, साधारण बहुमत नहीं, मजबूत बहुमत है.
उन्होंने यह भी कहा कि सम्राट चौधरी की सरकार नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से चल रही है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कई बार कहा है कि हमें नीतीश कुमार का पूर्ण समर्थन प्राप्त रहेगा. नीतीश कुमार जी की ही सोच को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आगे बढ़ा रहे हैं. आप सब जानते है, जो रास्ता नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बनाया है. इसलिए पिछले 20 सालों से लोगों का अटूट समर्थन NDA सरकार को मिल रहा है. बीच में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया.
उन्होंने कहा कि सरकार नई जरूर है, लेकिन रास्ता पुराना है. हम बिहार की जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जो वादे जनता से किए गए हैं, वो हम पूरा करेंगे. बिहार की जनता को घबराने की जरूरत नहीं है. जनता ने तो 20 सालों में दिखा दिया, उनको नीतीश कुमार जी पसंद हैं.
तेजस्वी यादव के 12 हजार करोड़ कर्ज लेने वाली बात पर विजय कुमार चौधरी ने कहा, बिहार की जनता विकास देखती है या खजाना देखती है. अभी वो स्थिति नहीं आई है, जैसे उनकी सरकार चलती थी.
विजय कुमार चौधरी ने कहा कि उस समय वित विभाग लाल घेरे में रहता था. मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विजय कुमार चौधरी ने कहा, जल्द ही हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है. विधायक अनंत सिंह के शराबबंदी खत्म करने वाले सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा, वो उनका अपना विचार है, वो पार्टी थोड़ी न हैं.
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