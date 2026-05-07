Vijay Kumar Sinha Profile: पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा फिर बनें मंत्री, शिक्षा से लेकर संपति तक जाने पूरी कहानी

Vijay Kumar Sinha Profile: आज 7 मई बिहार के लिए बेहद खास दिन है. आज सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया. मुख्यमंत्री सम्राट सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं की सूची मुताबिक, आज कुल 32 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है . इस सूची में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी आज मंत्री पद का शपथ लिए है, जिसको लेकर उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है.

विजय कुमार सिन्हा का जन्म 5 जून 1967 को लखीसराय जिले के तिलकपुर गांव में हुआ था. अगर उनकी पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है. इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी या तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने के बजाय राजनीति को अपना रास्ता चुना. मेहनत और सक्रिय राजनीति के दम पर वह भारतीय जनता पार्टी के एक सफल और मजबूत नेता बनकर उभरे. विजय कुमार सिन्हा साल 2005 से लगातार लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जा रहे हैं.

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वे 8 जनवरी 2024 से 15 अप्रैल 2026 तक बिहार के उपमुख्यमंत्री रह चुके् हैं. इससे पहले वह साल 2017 से 2020 तक नीतीश सरकार में श्रम संसाधन मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. वहीं, साल 2020 से 2022 तक उन्होंने बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम किया. वह 2022 से 2024 तक विपक्ष के नेता भी रह चुके है.

2025 के चुनावी हलफनामे के अनुसार, विजय कुमार सिन्हा के पास लगभग 11.6 करोड़ रुपये से अधिक की कुल संपत्ति है.