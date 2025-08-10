Bihar Politics: तेजस्वी के बाद विजय सिन्हा के पास भी निकले 2 वोटर कार्ड! अब डिप्टी सीएम की आई सफाई

Vijay Sinha Two Voter Cards: बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास दो वोटर कार्ड होने का रहस्य सामने आने के बाद से बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है. बीजेपी और जेडीयू सहित समूचा एनडीए एकजुट होकर तेजस्वी पर हमलावर है. इसी बीच तेजस्वी यादव ने बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर भी दो एपिक नंबर रखने का आरोप लगाया है. तेजस्वी ने कहा कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में विजय कुमार सिन्हा का नाम पटना और लखीसराय, दोनों जगहों पर शामिल है. यही नहीं, दोनों वोटर आईडी कार्ड पर अलग-अलग ईपिक नंबर और उम्र दर्ज है. इस पर अब विजय सिन्हा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.

इस मामले में विजय सिन्हा ने बताया कि मैंने पटना की वोटर लिस्ट से अपना नाम हटवाने के लिए 5 अगस्त को ही BLO को आवेदन किया. विजय सिन्हा ने कहा कि 2024 से पहले मेरा परिवार बांकीपुर विधानसभा का वोटर था. 2024 में मैंने लखीसराय विधानसभा में अपना नाम जोड़ने के लिए और पटना से अपना नाम हटाने के लिए फॉर्म भरा था. विजय सिन्हा ने इस दौरान उसके कागज भी दिखाए. उन्होंने कहा कि साल 2024 में लखीसराय में नाम जोड़ने का और पटना में नाम विलोपित करने का फॉर्म भरा और जब परिवार के लोगों ने बताया कि दो जगह नाम है तो मैं बीएलओ को बुलाकर बताया और रिसीविंग लिया था.

विजय सिन्हा ने कहा कि जंगलराज के युवराज जिस तरह से लोगों को बर्गलाने का काम करते हैं. मैं लोगों को बता दो कि मैं एक ही जगह वोट करता हूं लखीसराय में. इस तरह का खेल हम लोग नहीं खेलते हैं. संवैधानिक संस्था को कलंकित करने का अपनी कमजोरी को दूसरे पर थोपने का किया था.

