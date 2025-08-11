चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है हम उसका जवाब देंगे, दो वोटर कार्ड रखने पर बोले विजय सिन्हा

बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दो विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम को लेकर चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का जल्द जवाब देने की बात कही. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे चुनाव आयोग की नोटिस का जवाब देंगे और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उनके मन में पूरा सम्मान है. पटना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि हम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नहीं हैं कि संवैधानिक संस्था को लेकर कुछ भी बोलते रहेंगे. मेरा संविधान में विश्वास है.

उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्था पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है और सबको इनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो लोग परिवारवाद के पोषक हैं, वे क्या बोलेंगे? जिस तरह से बिहार में फर्जी मतदाता का नाम कटा है, इसके लिए ये लोग क्यों इतना आक्रोशित हो रहे हैं? जनता भी यह जानती है.

उल्लेखनीय है कि रविवार को कांग्रेस और राजद के तेजस्वी यादव ने उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का लखीसराय और पटना के बांकीपुर विधानसभा में वोटर लिस्ट में नाम होने का मामला उठाया था. इस दौरान उन्होंने कई प्रमाण भी दिए थे. इसके बाद विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया था कि उन्होंने बांकीपुर विधानसभा की मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए एक साल पहले आवेदन दे दिया है.

इसके बाद पटना जिला प्रशासन ने विजय कुमार सिन्हा को नोटिस जारी किया है. पटना जिला प्रशासन ने कहा कि इस मामले में विजय कुमार सिन्हा अपना जवाब दिनांक 14 अगस्त की शाम 5 बजे तक निश्चित रूप से देने की कृपा करें, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को कहा गया कि आपका नाम विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के बाद प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में 182-बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र नंबर-405 की मतदाता सूची क्रम संख्या 757 में ईपिक नंबर- एएफएस0853341 पर अंकित है और इसके अतिरिक्त 108-लखीसराय विधानसभा क्षेत्र, लखीसराय में भी ईपिक नंबर- आईएएफ3939337 अंकित है. इसके साथ ही विशेष गहन पुनरीक्षण के पूर्व में भी दोनों जगह आपका नाम अंकित पाया गया.

इनपुट:आईएएनएस

