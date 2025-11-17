Advertisement
एनडीए की जीत पर विजय सिन्हा का तीखा प्रहार, महागठबंधन को दी आत्मचिंतन की नसीहत

बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन नेताओं ने बिहार की संस्कृति और छठपर्व का अपमान किया, जिसका जवाब जनता ने वोटों के जरिए दिया. साथ ही रोहिणी आचार्य विवाद पर उन्होंने लालू प्रसाद की चुप्पी पर सवाल खड़े किए और कहा कि जहां स्त्री की सम्मान नहीं होता, वहां समृद्धि नहीं आती.

भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में आए नतीजों का जिक्र कर महागठबंधन को आत्मचिंतन की हिदायत दी. उन्होंने कहा कि महागठबंधन के लिए यह हितकारी रहेगा कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में आए नतीजों को लेकर आत्मचिंतन करे और यह पता लगाने की कोशिश करे कि मौजूदा समय में वह कहां पर है. भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि महागठबंधन के लोगों ने बिहार की संस्कृति की गरिमा पर कुठाराघात करने का प्रयास किया. इन लोगों ने छठ मैया को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की. ऐसी स्थिति में मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या बिहार की जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करेगी. बिहार की जनता ने यह बता दिया कि राज्य की सत्ता पर वही काबिज होगा, जो बिहार की संस्कृति का सम्मान करेगा.

विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों युवराजों ने बिहार की संस्कृति की गरिमा पर कुठाराघात किया, बिहार के लोगों का अपमान किया और बिहार की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन ऐसे लोगों को राज्य की जनता ने कड़ा सबक सिखाकर यह संदेश देने का काम किया है कि हमारी संस्कृति के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा.

लालू प्रसाद यादव की बेटी के इस आरोप पर कि मेरे साथ मेरे परिवार में अपमानजनक व्यवहार किया गया, इस पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जहां स्त्री का सम्मान नहीं किया जाता, वहां पर सुख, समृद्धि और शांति कभी नहीं आती. ऐसे लोगों के जीवन में समृद्धि और सफलता का मार्ग कभी प्रशस्त नहीं हो पाता है. सनातन धर्म हमें स्त्रियों का सम्मान करना सीखाता है, लेकिन, इन लोगों ने हमेशा सनातन धर्म का अपमान किया.

उन्होंने रोहिणी आचार्य मामले में लालू प्रसाद यादव की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये इनके कर्म का परिणाम है कि आज इनके परिवार में बेटी का सम्मान नहीं किया जा रहा है और बेटे (तेजप्रताप यादव) को घर से निकाल दिया गया है.
