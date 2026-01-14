यूपी-बिहार के कुछ IAS-IPS अधिकारी हिमाचल प्रदेश के हित में काम नहीं कर रहे, कांग्रेस नेता और मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बड़ा आरोप

हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूपी और बिहार के कुछ IAS-IPS अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वे हिमाचल प्रदेश के हित में काम नहीं कर रहे हैं. इससे पहले हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी नौकरशाहों को सरकार के खिलाफ लोगों से मिलने के खिलाफ सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी थी. अब करीब एक महीने बाद उनकी बातों का समर्थन करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने यूपी बिहार के अधिकारियों पर बड़ा आरोप मढ़ दिया है.

विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट में दावा किया है कि ऐसे IAS-IPS अधिकारियों को राज्य की चिंता नहीं है. उन्होंने इन अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि अगर इन्हें समय नहीं संभाला गया तो हिमाचल प्रदेश के हितों को गंभीर नुकसान हो सकता है. अब विक्रमादित्य सिंह का पोस्ट वायरल हो गया है. कुछ ही घंटों में उनके पोस्ट को 6,000 से ज्यादा लाइक्स और 600 से ज्यादा कमेंट मिले. अब हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के अधिकारियों की भूमिका पर नई बहस छिड़ गई है.

विक्रमादित्य सिंह ने आगे लिखा कि दूसरे राज्यों के अधिकारियों का सम्मान किया जाता है लेकिन ऐसे लोगों को हिमाचल प्रदेश कैडर के अधिकारियों से राज्य की संस्कृति और संवेदनशीलता के बारे में सीखना चाहिए. उन्होंने ऐसे अधिकारियों को सलाह दी कि वे शासन करने के बजाय लोगों की सेवा करने पर फोकस करें.

वे अपनी पोस्ट में लिखते हैं, हम हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की बातों से सहमत हैं. यूपी और बिहार के कुछ अधिकारी हिमाचल में हिमाचलियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं. ऐसे लोगों का हिमाचल से कोई सरोकार नहीं है. ऐसे लोग जब तक हिमाचल में रहें, राज्य और यहां के निवासियों की सेवा करें. शासक बनने की गलती न करें.

