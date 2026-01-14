Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3074575
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

यूपी-बिहार के कुछ IAS-IPS अधिकारी हिमाचल प्रदेश के हित में काम नहीं कर रहे, कांग्रेस नेता और मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बड़ा आरोप

Congress Leader Vikramaditya Singh: विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट में दावा किया है कि ऐसे IAS-IPS अधिकारियों को राज्य की चिंता नहीं है. उन्होंने इन अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि अगर इन्हें समय नहीं संभाला गया तो हिमाचल प्रदेश के हितों को गंभीर नुकसान हो सकता है. अब विक्रमादित्य सिंह का पोस्ट वायरल हो गया है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Jan 14, 2026, 08:42 PM IST

Trending Photos

विक्रमादित्य सिंह, मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार (@vikramaditya.inc)
विक्रमादित्य सिंह, मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार (@vikramaditya.inc)

हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूपी और बिहार के कुछ IAS-IPS अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वे हिमाचल प्रदेश के हित में काम नहीं कर रहे हैं. इससे पहले हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी नौकरशाहों को सरकार के खिलाफ लोगों से मिलने के खिलाफ सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी थी. अब करीब एक महीने बाद उनकी बातों का समर्थन करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने यूपी बिहार के अधिकारियों पर बड़ा आरोप मढ़ दिया है.

विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट में दावा किया है कि ऐसे IAS-IPS अधिकारियों को राज्य की चिंता नहीं है. उन्होंने इन अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि अगर इन्हें समय नहीं संभाला गया तो हिमाचल प्रदेश के हितों को गंभीर नुकसान हो सकता है. अब विक्रमादित्य सिंह का पोस्ट वायरल हो गया है. कुछ ही घंटों में उनके पोस्ट को 6,000 से ज्यादा लाइक्स और 600 से ज्यादा कमेंट मिले. अब हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के अधिकारियों की भूमिका पर नई बहस छिड़ गई है. 

विक्रमादित्य सिंह ने आगे लिखा कि दूसरे राज्यों के अधिकारियों का सम्मान किया जाता है लेकिन ऐसे लोगों को हिमाचल प्रदेश कैडर के अधिकारियों से राज्य की संस्कृति और संवेदनशीलता के बारे में सीखना चाहिए. उन्होंने ऐसे अधिकारियों को सलाह दी कि वे शासन करने के बजाय लोगों की सेवा करने पर फोकस करें. 

Add Zee News as a Preferred Source

वे अपनी पोस्ट में लिखते हैं, हम हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की बातों से सहमत हैं. यूपी और बिहार के कुछ अधिकारी हिमाचल में हिमाचलियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं. ऐसे लोगों का हिमाचल से कोई सरोकार नहीं है. ऐसे लोग जब तक हिमाचल में रहें, राज्य और यहां के निवासियों की सेवा करें. शासक बनने की गलती न करें.

यह भी पढ़ें: 'पॉलिटिशियन ऑफ़ द डे' साबित हुए तेज प्रताप यादव, भोज तो बहुतों ने दी पर चर्चा केवल...

TAGS

congressVikramaditya SinghBihar News

Trending news

congress
'UP-बिहार के कुछ IAS-IPS अधिकारी हिमाचल प्रदेश के हित में काम नहीं कर रहे'
Bihar News
बिहार के हजारों EBC युवाओं का सपना हो रहा साकार, पढ़िए पूरी रिपोर्ट
Tejashwi Yadav
तेजस्वी गुम हैं और तेज प्रताप छाया हुआ है, शिवानंद के फेसबुक पोस्ट ने फिर मचाया गदर
Arwal news
अरवल में पहली महिला SP की तैनाती: डॉ. नवजोत सिमी ने संभाली कमान, अपराधियों में खौफ
Tej Pratap Yadav
'पॉलिटिशियन ऑफ़ द डे' साबित हुए तेज प्रताप यादव, भोज तो बहुतों ने दी पर चर्चा केवल...
Bhagalpur News
एडमिट कार्ड लाने गई थीं, घर नहीं लौटीं, भागलपुर में छात्राओं के गायब होने से सनसनी
Tej Pratap Yadav
तेज प्रताप के दही-चूड़ा भोज में BJP क्यों नदारद? केवल विजय सिन्हा ने दी हाजिरी
Bihar News
अब बिहार के गांव, जिलों में मिलेगा सुपर स्पेशियलिटी इलाज, हेल्थ क्रांति की तैयारी
Aditya Sahu
झारखंड में बीजेपी को धार देंगे आदित्य साहू, बनाए गए नए प्रदेश अध्यक्ष
Lalu Yadav
CM नीतीश जहां से अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, वहां कभी चांदी से तौले गए थे लालू यादव