कौन हैं विनोद सिंह गुंजियाल? बिहार चुनाव 2025 के लिए इन्हें बनाया गया CEO, जानें इनकी पिछली पोस्टिंग और जिम्मेदारी

Bihar Chunav 2025: बिहार में 2025 में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर कई प्रोसेस है. इन सभी को कराने का काम अधिकारियों का होता है. इन्हीं में एक नाम काफी फेमस हो रहा है, जो कि काफी ज्यादा पदों पर कार्य कर चुके है. आइए जानते है उनके बारे में.

Bihar Chunav 2025: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की शुरूआत हो चुकी है. 2025 मे यह चुनाव दो चरणों में कराया जाएगा. पहले चरण के चुनाव  6 नवंबर को होंगे. इसमें 112 सीटों पर चुनाव होगा. दूसरे चरण की प्रक्रिया 122 सीटों पर 11 नवम्बर को होएगी. इसी बीच एक नाम फेमस हो रहा है. वो नाम IAS विनोद सिंह गुंजियाल का हैं. सरकार के कई अहम पदों पर काम करने वाले विनोद सिंह गुंजियाल पर अब शांतिपूर्ण और बिना किसी भ्रष्टता से चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आईएएस विनोद सिंह गुंजियाल की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विनोद सिंह गुंजियाल को बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO)के रूप में अप्रैल 2025 में नियुक्त किया था. 

विनोद सिंह और उनकी डिग्री-
विनोद सिंह गुंजियाल 2007 बैच बिहार कैडर आईएस अधिकारी बनकर निकले थे. उन्होंने 2006 में UPSC की सिविल सेवा परीक्षा को पास किया था.  1996 में उनको IAS एचआर श्रीनिवास के स्थान पर चुना गया था. विनोद सिंह ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है.
इससे पहले वह कई डिपार्टमेंट में कार्यरत रह चुके है.  साथ ही वह प्रोहिबिशन और एक्साइज में भी काम क चुके है. इन्होंने रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया था. उनका काम रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में प्रोहिबिशन के कानूनों को लागू करना था.

पदों पर कार्यरत-
आईएएस गुंजियाल बिहार सरकार ने कई बड़े पदों पर काम कर चुके हैं. उनके पास लंबा प्रशासनिक अनुभव हैं. वह बिहार एनिमल हसबैंड्री डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, जहां उन्होंने राज्य में लाइवस्टॉक और वेटेरिनरी सर्विसेज के डेवलपमेंट में काम किया. इसके अलावा, उन्हें फिशरीज डायरेक्टरेट के डायरेक्टर का पद भी सौंपा गया था. अपने अब तक के करियर में वह बिहार सरकार में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

