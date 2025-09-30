Bihar Chunav 2025: 'पवन सिंह BJP में थे और आगे भी रहेंगे...', कुशवाहा से मुलाकात के बाद विनोद तावड़े का बड़ा बयान

Vinod Tawde On Pawan Singh: बिहार की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी अपने सारे कील-काटों को दुरुस्त करने में जुटी है. विधानसभा चुनाव में पार्टी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती है. यही वजह है कि भोजपुरी फिल्मों के ‘पावरस्टार’ कहे जाने वाले पवन सिंह की एक बार फिर से बीजेपी में वापसी हो सकती है. पवन सिंह की राह में रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सबसे बड़ा ब्रेकर थे, लेकिन बीजेपी के सीनियर नेता विनोद तावड़े ने उन्हें इस पर राजी कर लिया है. रालोमो अध्यक्ष से ग्रीन सिग्नल मिलते ही पवन सिंह की रीएंट्री का रास्ता क्लियर हो गया है. पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में थे और आगे भी बीजेपी में रहेंगे. इसे बीजेपी की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.

बता दें कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की अदावत से लोकसभा चुनाव में एनडीए को भारी नुकसान हुआ था. काराकाट सीट से पवन सिंह के उतर जाने के कारण उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था. इसके कारण कुशवाहा वोटरों ने बीजेपी के राजपूत प्रत्याशियों का साथ नहीं दिया और इस कारण से पार्टी को आरा और औरंगाबाद में शिकस्त मिली थी. आरा में बीजेपी के आरके सिंह तो वहीं औरंगाबाद में बीजेपी के राजपूत प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह को हार का सामना करना पड़ा था. अब पार्टी नहीं चाहती है कि विधानसभा चुनाव में यही गलती दोहराई जाए.

यही वजह है कि कुशवाहा को मनाने के लिए बीजेपी नेता विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा आज (मंगलवार, 30 सितंबर) पवन सिंह को साथ में लेकर रालोमो अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे. इस मुलाकात के दौरान काफी सार्थक चर्चा हुई. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह एक साथ मिलकर NDA के लिए काम करने को राजी हो गए हैं. विनोद तावड़े की मौजूदगी में साफ तौर पर ये बात हुई है कि सभी लोग एक होकर काम करेंगे तो चुनाव में फायदा होगा. मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी. उन्होंने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में ही रहेंगे.

