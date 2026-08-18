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बिहार के बाद विनोद तावड़े पर यूपी फतह की जिम्मेदारी; आसान नहीं है टास्क, लेकिन 'मराठी मानुष' भी हार मानने वाले नहीं

विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश के रूप में एक बड़ा टास्क मिला है. उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है, जहां लोकसभा चुनाव, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा था और उसके लोकसभा सीटों की संख्या करीब आधी हो गई थी. अब देखना होगा कि विनोद तावड़े देश के सबसे बड़े राज्य में क्या कमाल दिखाते हैं.

Written BySunil MIshra
Published: Aug 18, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:28 PM IST
बिहार के बाद विनोद तावड़े पर यूपी फतह की जिम्मेदारी; आसान नहीं है टास्क, लेकिन 'मराठी मानुष' भी हार मानने वाले नहीं
Image Credit: विनोद तावड़े, महासचिव, भाजपा (File Photo)

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Sunil MIshra

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इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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