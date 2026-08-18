बिहार के बाद विनोद तावड़े पर यूपी फतह की जिम्मेदारी; आसान नहीं है टास्क, लेकिन 'मराठी मानुष' भी हार मानने वाले नहीं

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम बनाई और सबसे अधिक भरोसा विनोद तावड़े पर किया, जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 में पार्टी को शानदार जीत दिलाई थी. अब उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रभारी महासचिव बनाया गया है. जाहिर है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने बड़े रणनीतिकार विनोद तावड़े को तैनात कर एक तरह से चुनावी बिसात पर अपना पहला इक्का चल दिया है.
विनोद तावड़े के पास कई राज्यों में संगठन और चुनाव प्रबंधन का व्यापक अनुभव है. भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के लिए कई महत्वपूर्ण चुनावी जिम्मेदारियां संभाल चुके तावड़े की संगठनात्मक क्षमता और गठबंधन सहयोगियों के साथ बेहतर समन्वय को पार्टी नेतृत्व उनकी नई जिम्मेदारी के लिए अहम मानता है.
विनोद तावड़े को 2022 के राष्ट्रपति चुनाव और 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार क्रमश: द्रौपदी मुर्मु और सीपी राधाकृष्णन का चुनाव प्रभारी बनाया गया था और उन्होंने शानदार काम करके दिखाया भी था. 2022 में उनको बिहार का प्रभारी महासचिव बनाया गया था.
लोकसभा चुनाव, 2024 में बिहार से एनडीए के 30 सांसद चुने गए थे, जो यह जाहिर करता है कि विनोद तावड़े ने सहयोगी दलों के साथ समन्वय और कार्यकर्ताओं के बीच कितना बेहतर काम किया था. यह बताने की जरूरत नहीं है कि 2022 में विनोद तावड़े के बिहार का प्रभारी महासचिव बनने के बाद 2024 के जनवरी महीने में नीतीश कुमार के हृदय परिवर्तन में भी उनकी बड़ी भूमिका रही होगी.
2019 में एक समय ऐसा लगा था कि विनोद तावड़े राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कमबैक करते हुए अपनी भूमिका निभाई और आलाकमान की नजरों में छा गए. जब विनोद तावड़े को 2019 में झटका लगा तो विश्लेषक उनके राजनीतिक अवसान की आशंका जाहिर करने लगे थे, लेकिन उनकी गंभीरता, खामोसी और संगठन के प्रति समर्पण ने आलाकमान को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने को मजबूर कर दिया था.
विनोद तावड़े के बारे में