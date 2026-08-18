बिहार के बाद विनोद तावड़े पर यूपी फतह की जिम्मेदारी; आसान नहीं है टास्क, लेकिन 'मराठी मानुष' भी हार मानने वाले नहीं

2019 में एक समय ऐसा लगा था कि विनोद तावड़े राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कमबैक करते हुए अपनी भूमिका निभाई और आलाकमान की नजरों में छा गए. जब विनोद तावड़े को 2019 में झटका लगा तो विश्लेषक उनके राजनीतिक अवसान की आशंका जाहिर करने लगे थे, लेकिन उनकी गंभीरता, खामोसी और संगठन के प्रति समर्पण ने आलाकमान को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने को मजबूर कर दिया था.