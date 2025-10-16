Advertisement
Bihar Chunav 2025: महागठबंधन से नाराज हैं मुकेश सहनी, दिलीप जायसवाल बोले- बना दिए गए 'डगरा का बैगन'

 Bihar Vidhan Sabha Chuanv 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बिना ही राजद और कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आने से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी काफी नाराज बताए जा रहे हैं. उन्होंने शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है. इससे सियासी पारा काफी बढ़ गया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 16, 2025, 01:26 PM IST

मुकेश सहनी
Mukesh Sahani News: महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त खींचतान देखने को मिल रही है. पहले चरण की सीटों के नामांकन के लिए अब सिर्फ एक दिन का समय बचा है और अभी तक सीट बंटवारा नहीं हो सका है. बिना सीटें बांटे ही राजद और कांग्रेस अपनी पसंद की सीटों पर उम्मीदवारे भी उतारने लगे. इससे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी काफी नाराज बताए जा रहे हैं. वीआईपी सुप्रीमो आज (गुरुवार, 16 अक्टूबर) की शाम 4 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं. कहा जा रहा है कि वह कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. इससे पहले वह दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन आखिरी समय में इसे बढ़ा दिया गया. 

बता दें कि मुकेश सहनी ने महागठबंधन में पहले 60 सीटों पर अपना दावा किया था फिर घटकर 30 सीटों पर आ गई थी. वहीं तेजस्वी की ओर से उन्हें 18 सीटें ऑफर की गई थीं. सूत्रों के मुताबिक, वीआईपी सुप्रीमो ने इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन उनकी पसंद की कुछ सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए. इससे सहनी भड़क गए और उन्होंने 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली. हालांकि, बाद में इसका समय बढ़ाकर शाम 4 बजे कर दिया गया. सियासी गलियारों में चर्चा है कि मुकेश सहनी अब महागठबंधन को छोड़ सकते हैं. इसे लेकर वह अपनी पार्टी के नेताओं से चर्चा कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेताओं के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है.

विदेशी पिस्टल और 18 आपराधिक मामले लेकिन एक भी वाहन नहीं, तेजस्वी के हलफनामे की बड़ी

सहनी की नाराजगी पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि कहना तो नहीं चाहता लेकिन 40 सीटें कहां से लाकर उन्हें दी जा सकती हैं. उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मुकेश सहनी के समर्थन करते हुए कहा कि मुकेश सहनी के लिए मुझे काफी दुख हैं. महागठबंधन में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है. महागठबंधन में मुकेश सहनी और सहनी समाज को अपमान पूरी तरह से अपमानित किया जा रहा है. महागठबंधन ने मुकेश सहनी को 'डगरा का बैगन' बनाकर रख दिया गया है. पूरे सहनी समाज में इसको लेकर आक्रोश है.

