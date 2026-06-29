Mukesh Sahani: मुकेश सहनी को लखनऊ में पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट, शाहजहांपुर जाने पर लगाई पाबंदी

Mukesh Sahani News: विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को यूपी पुलिस ने लखनऊ में हाउस अरेस्ट कर लिया है. इसको लेकर VIP पार्टी ने यूपी सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वीआईपी पार्टी ने कहा है कि उन्हें शाहजहाँपुर एवं अन्य जनपदों के प्रस्तावित दौरे से रोकना “लोकतंत्र की भावना के खिलाफ” है तथा यह “अघोषित आपातकाल” जैसी स्थिति को दर्शाता है. पार्टी द्वारा जारी बयान में कहा गया कि पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के पत्र के आधार पर यह निर्देश दिया गया कि उनके जनपद भ्रमण से “कानून-व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका” है, जिसके चलते उन्हें लखनऊ में ही रोके जाने की बात कही गई है और उनके आवागमन पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं.