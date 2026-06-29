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Mukesh Sahani: मुकेश सहनी को लखनऊ में पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट, शाहजहांपुर जाने पर लगाई पाबंदी

विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को लखनऊ में हाउस अरेस्ट कर लिया है. वह शाहजहांपुर जाने की तैयारी में थे. वीआईपी प्रमुख ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार जनता के चुने हुए और जनहित में कार्य करने वाले नेताओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है.

Written ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 29, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:55 AM IST
Mukesh Sahani: मुकेश सहनी को लखनऊ में पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट, शाहजहांपुर जाने पर लगाई पाबंदी
Image Credit: मुकेश सहनी को लखनऊ में पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट, शाहजहांपुर जाने पर लगाई पाबंदी (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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