'क्यों रहे, अब क्या जरूरत है', VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के बिहार में न रहने पर दी प्रतिक्रिया

Patna News: विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने शुक्रवार (12 दिसंबर) को राजद नेता तेजस्वी यादव के बिहार न रहने पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि क्यों रहे, अब बिहार में क्या जरूरत है. शिवानंद तिवारी के सवाल उठाने पर कहा कि पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं. अपने-अपने तरह से बयान देते हैं. हम लोग अभी चुनाव हारे हैं, अभी बिहार में रहकर क्या करें. हम लोग 3 महीने का इंतजार कर रहे हैं. सरकार ने जो वादा किया है उसे पूरा करेगी या नहीं.

'नीतीश कुमार बिहार में कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे'

उन्होंने कहा कि सरकार वादा पूरा नहीं करेगी तो हम पूरी तैयारी करके सड़क पर आएंगे. सबकी अपनी-अपनी जिंदगी है, निजी होती है अपने अनुसार जीते हैं. नीतीश कुमार बिहार में कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, यह नीतीश कुमार को भी नहीं पता है. बीजेपी नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने में लगी हुई है. कौन किसके विधायक के पीछे लगे हुए हैं यह जगजाहिर है.

'देश में लोकतंत्र खतरे में है'

मुकेश सहनी ने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है. बिहार में भी बीजेपी को जनादेश नहीं मिला, उन्होंने वोट चोरी किया. VIP अध्यक्ष ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग सही से काम नहीं कर रहा है. वोटरों का नाम हटाया जा रहा है. देश में चुनाव आयोग का काम विपक्ष कर रही है. मतदाताओं का नाम जो हटाया जा रहा है, दिल्ली में आने वाले समय में जब बदलाव होगा तो देश में भी बदलाव होगा.

रिपोर्ट: सुन्दरम, पटना

