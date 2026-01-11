Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3071082
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'3 महीने में वादे पूरे करें, वरना...', मुकेश सहनी का नीतीश सरकार को अल्टीमेटम

Mukesh Sahani News: मुकेश सहनी ने बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों से झूठा वादा करके सत्ता में एनडीए आई है. मुकेश ने कहा कि हम लोगों ने सरकार को 3 महीने का समय दिया है कि उन्होंने जनता से जो वादा किया है, वो पूरा करें. अगर सरकार चुनाव के समय किए अपने वादे को पूरा नहीं करती है, तो हम सड़क पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे.

 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Jan 11, 2026, 08:24 PM IST

Trending Photos

बिहार के लोगों से झूठा वादा करके सत्ता में आई एनडीए: मुकेश सहनी(File Photo)
बिहार के लोगों से झूठा वादा करके सत्ता में आई एनडीए: मुकेश सहनी(File Photo)

Mukesh Sahani on Nitish Government: विकासशील इंसान पार्टी (VIP) प्रमुख मुकेश सहनी ने 11 जनवरी, 2026 दिन रविवार को एनडीए सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने सरकार पर जनता से झूठे चुनावी वादे करने का गंभीर आरोप लगाया. मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है. राज्य का ही पैसा राज्य के लोगों में बांटकर सरकार बनाई गई है. जनता से झूठा वादा किया गया है. सरकारी खजाने से लोगों को 10,000 रुपए दिए गए. बिहार की माताओं और बहनों से 2 लाख देने का झूठा वादा किया गया है. झूठ के दम पर उन्होंने सरकार बना ली है.

वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम लोगों ने सरकार को 3 महीने का समय दिया है कि उन्होंने जनता से जो वादा किया है, वो पूरा करें. अगर सरकार चुनाव के समय किए अपने वादे को पूरा नहीं करती है, तो हम सड़क पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे. बिहार के लोगों को आगे आने वाले समय में एक मजबूत विपक्ष देखने को मिलेगा. विपक्ष सरकार को चैन से रहने नहीं देगा. हम हमेशा जनता के हित में लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमेशा जनता के बीच में बने रहेंगे.

मुकेश सहनी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित करने की हालिया चर्चा पर कहा कि ठीक है, जिसकी जो इच्छा है, वह बोल रहा है, लेकिन भारत रत्न का सम्मान विचार करके दिया जाता है. साथ ही यह सम्मान मांगने वाला भी विचार करे कि किस काम पर नीतीश को सम्मान देने की मांग की जा रही है? क्या उन्हें लोकतंत्र को खत्म करना शोभा देता है?

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि हम लोग तो डॉ. भीमराव अंबेडकर और कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले लोग हैं. हम हमेशा चाहते हैं कि देश संविधान के अनुकूल चले, जिसमें गरीब, दलित और पिछड़ों को उनका हक-अधिकार मिले. अगर भीमराव के बनाए संविधान को कोई खत्म करने लगे, तो उस पर विचार होना चाहिए. नीतीश कुमार के शुभचिंतक हम भी हैं. अगर कोई उन्हें भारत रत्न देने का विचार कर रहा है, तो हम भी उससे सहमत हैं, लेकिन उन्हें क्यों मिलना चाहिए, इस विषय पर विचार करना चाहिए.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: नीतीश की 'समृद्धि यात्रा' का काउंटडाउन शुरू, जानिए आपके जिले में कब होगा CM का दौरा

TAGS

Mukesh SahaniNitish governmentBihar News

Trending news

CM nitish kumar
नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' की डेट फाइनल, जानें क्या-क्या करेंगे मुख्यमंत्री
Valmiki Tiger Reserve
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व: धूप सेंकने निकला बाघ, पर्यटकों ने करीब से देखा जंगल का राजा
patna news
पटना में बढ़ती कनकनी ने रोकी स्कूलों की रफ्तार, 13 जनवरी तक घर पर रहेंगे बच्चे
BR Ambedkar Bihar University
अब सांप काटेंगे नहीं, रास्ता बदल लेंगे! मुजफ्फरपुर के वैज्ञानिकों ने बनाया दुनिया का
Jehanabad news
कान में ईयरफोन लगाकर ट्रैक पार रहा था छात्र, तभी आई ट्रेन और शरीर के हो गए टुकड़े
congress
मनरेगा को 'जी राम जी' योजना बनाने के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल
Bihar News
सटीक भूमि रिकॉर्ड, सफल रजिस्ट्रेशन: बिहार एग्रीस्टैक की देखिए प्रगति रिपोर्ट
mohammad kaleem
150 जवान, 36 गाड़ियां और 5 ठिकानों पर दबिश, मो. कलीम पर IT और ED का शिकंजा
Arrah news
कमरे में अंगीठी जलाकर सोया था परिवार, 12 साल के बजरंगी मौत, 3 की हालत गंभीर
Tejashwi Yadav
'100 दिन चुप रहूंगा, फिर बोलूंगा', एक महीना बाद पटना लौटते ही गरजे तेजस्वी यादव