Bihar Chunav 2025: चुनाव नहीं लड़ेंगे मुकेश सहनी, लेकिन डिप्टी सीएम बनेंगे!

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: भाई संतोष सहनी के नामांकन करवा कर बाहर निकलने पर मुकेश सहनी ने दिया बड़ा बयान. उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रत्याशियों के जीत के लिए प्रचार करेंगे. 243 सीट कैसे जीता जाय, इसके लिए काम करेंगे. मुकेश सहनी ने कहा कि राज्यसभा नहीं बल्कि डिप्टी सीएम बनना है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 17, 2025, 03:35 PM IST

मुकेश सहनी, प्रमुख, वीआईपी
Bihar Assembly Election 2025: विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुछ मुकेश सहनी ने अपने पार्टी के नेता संतोष सहनी के नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए प्रचार करेंगे.

अपने लक्ष्य को बताते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य फोकस बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर काम करना है, ताकि महागठबंधन को जीत दिलाई जा सके. मुकेश सहनी ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भी जाहिर करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य राज्यसभा नहीं, बल्कि डिप्टी सीएम बनना है. 

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सभी 101 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया 17 अक्टूबर (शुक्रवार) को समाप्त हो जाएगी. दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है. वहीं, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने को लेकर बड़ी सियासी हलचल गुरुवार (16 अक्टूबर) को सारा दिन देखने को मिली. कयास लगाए जाने लगे कि मुकेश सहनी महागठबंधन से करीब-करीब अलग हो गए. हालांकि, यह केवल हलचल ही साबित हुआ.

सूत्रों के मुताबिक, महागठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी को केवल 15 सीटें मिली हैं. साथ ही उन्हें एक MLC सीट और एक राज्यसभा सीट ऑफर हुई है. हालांकि, कुछ सीटों पर वीआईपी के सिंबल पर राजद नेताओं को उतारा जाएगा. इस डील को सहनी ने भी स्वीकार कर लिया है. 

बता दें कि पिछले चुनाव में सहनी ने अंतिम समय में महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे और 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था. उनके 4 नेता विधायक भी बने थे, लेकिन चुनाव जीतते ही सभी बीजेपी के साथ चले गए थे.

