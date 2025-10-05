Advertisement
Bihar Politics: 'चुनाव आयोग NDA के पक्ष में कर रहा काम', VIP प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा हमला

VIP के मुखिया मुकेश सहनी ने जानकारी दी है कि बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे पर चर्चा अंतिम दौर में है और जल्द ही सीटों के फार्मूले की घोषणा की जाएगी. मुकेश सहनी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए और गंभीर आरोप लगाए कि आयोग की गतिविधियां एनडीए के पक्ष में झुकी हुई लगती हैं

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 05, 2025, 07:26 PM IST

VIP प्रमुख मुकेश सहनी
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है. मुकेश सहनी ने पत्रकारों को बताया कि महागठबंधन की एक जरूरी बैठक रखी गई है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि कुछ ही घंटों में चुनाव आयोग आचार संहिता लागू कर सकता है.

मुकेश सहनी ने देश में लोकतंत्र की स्थिति पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र को खत्म करने की साज़िश रची जा रही है. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है कि चुनाव एकदम निष्पक्ष हों. मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव की निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से यह माना जाता है कि लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले खुलेआम वोट खरीदने जैसे काम देखने को मिल रहे हैं.

वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का काम बिना किसी पक्षपात के चुनाव कराना है, लेकिन उन्हें आयोग से ज़्यादा उम्मीद नहीं दिखती.मुकेश सहनी ने दावा किया कि आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, वह किसी न किसी तरह से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पक्ष में जा रहा है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि संविधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जनता को लोकतंत्र का मालिक बनाया है. नेता पाँच साल में अपने काम का हिसाब देने के लिए जनता के प्रति जवाबदेह हैं.

मुकेश सहनी ने स्पष्ट किया कि चाहे कुछ भी हो, जनता इस चुनाव को पूरी ताकत से लड़ेगी. उन्होंने कहा कि जनता ऐसी सरकार को हटा देगी जो देश के संविधान का सम्मान नहीं करती है. उन्होंने यह भी कहा कि मतदान कितने चरणों में होगा, इसका फैसला भी चुनाव आयोग को ही करना है. हालाँकि, उन्होंने साफ किया कि महागठबंधन में सीट-शेयरिंग को लेकर बातचीत सही चल रही है और सभी साथी मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं.

