Bihar Chunav 2025: चंपा विश्वास कांड के सवाल पर भड़क गए मुकेश सहनी, जानिए 20 प्वॉइंट में VIP प्रमुख की बड़ी बातें

Bihar Politics: विकासशील इन्सान पार्टी (Vikassheel Insaan Party) के प्रमुख मुकेश सहनी पटना में आयोजित जी मीडिया के चुनावी कॉन्क्लेव में शिरकत की. अबकी बार किसकी सरकार? के शो में मुकेश सहनी ने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया. इस दौरान मुकेश सहनी खुद को बिहार का डिप्टी सीएम फेस बताया. वहीं, जब राजद के कार्यकाल की दौरान बिहार में जंगल राज का सवाल पूछा गया तो वह भड़क गए. चलिए जानते हैं कि मुकेश सहनी के इस इंटरव्यू की 20 बड़ी बातें को.

मुकेश सहनी ने कहा कि अभी वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई है. सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है. उसके बाद हम जनता के बीच जाएंगे. जिनको अडानी अंबानी के पास जाना है जाए, हम तो जनता के बीच के लोग हैं. उन्होंने कहा कि अजगर एक समय ऐसा आ जाता है कि वो खाने का त्याग कर देता है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर मुझे अब डर लगने लगा है. हमारे समर्थन से 2020 में नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी, लेकिन हमारे विधायकों को खरीद लिया गया. चिराग पासवान जी को देख लीजिए. उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया. दूसरा गुट खड़ा कर दिया गया. वीआईपी प्रमुख ने कहा कि महाराष्ट्र में शिंदे साहब के सहारे भाजपा कहां से कहां पहुंच गई. भाजपा किसी की नहीं है. लालकृष्ण आडवाणी जी की नहीं हुई भाजपा तो किसकी होगी. तेजस्वी यादव छोटे भाई हैं. हमलोग लालू प्रसाद यादव की विरासत को लेकर चलने वाले तेजस्वी यादव के साथ चल रहे हैं. हमारा विचार गरीबों का कल्याण करना है. लालू प्रसाद यादव जी का भी यही विचार है. इसी मौर्या होटल में 2020 में हमारा गठबंधन टूटा था. जिनके साथ गए, उन्होंने भी हमारे साथ धोखा दिया. उन्होंने कहा कि एक अति पिछड़ा का बेटा राज्य का डिप्टी सीएम बने. बिहार में महागठअबंधन के पास तेजस्वी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है. इस गठबंधन में दूसरा कोई लोकप्रिय व्यक्ति है, वो है सन आफ मल्लाह मुकेश सहनी. मैं नहीं तो और कौन. अगर मगर पर मत जाइए. हमारे गठबंधन में वाम दल भी हैं. मुकेश सहनी ने कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे. कांग्रेस के किसी लीडर ने ना तो नहीं बोला है. कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव आया भी नहीं है. उनके पास अगर मुझसे बड़ा नेता है तो वो भी बनाएं. दो डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं. खुद को डिप्टी सीएम का फेस बताते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि चर्चा हुई, तभी मैं ये बात कहता हूं. कहीं न कहीं बातचीत हुई है. एक पार्टी की सरकार बननी नहीं है. गठबंधन की सरकार बनेगी तो उसमें सभी की हिस्सेदारी होगी न. उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमारा 4 विधायक लिया, आने वाले समय में हम 40 सीटों पर उनको हराएंगे. हमारी पार्टी की बैठक में तय हुआ था कि हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. कुछ कम सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं. महागठबंधन की बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा. अगर किसी सीट पर राजद या कांग्रेस प्रत्याशी लड़ रहे हैं और मैं कह दूं कि प्रत्याशी बदल दीजिए तो मेरी बात मानी जाएगी. इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए. हम हमेशा पावर से लड़ाई लड़ते हैं. जिस कुर्सी पर बैठकर न्याय नहीं कर सकते तो उस कुर्सी को मैं लात मार देता हूं. बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर मुकेश सहनी ने कहा कि उनसे पूछ लीजिए पहले. निषाद समाज को आरक्षण देकर कोई मेहरबानी नहीं करेंगे. कई बार वादा कर चुके हैं, लेकिन पूरा नहीं कराया. अगर इसके बदले में भाजपा को कुछ चाहिए तो मुझे बताएं मैं देने के लिए तैयार हूं. उनकी लड़ाई आरक्षण समाप्त करने की है और हमारी लड़ाई गरीबों और पिछड़ों की आवाज बुलंद करने की है. वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने आगे कहा कि ईडब्ल्यूएस के माध्यम से सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया गया. मैं इसका विरोध नहीं करता. अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया तो इसका लाभ सभी वर्गों को मिलना चाहिए. जिसकी जितनी आबादी है, उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए. राहुल गांधी जी के दबाव के चलते जातीय जनगणना कराई जा रही है. जातीय जनगणना कराने के लिए 4 साल चाहिए सरकार को. इसके पीछे कोई खेल है. गलत सलत काम करना मोदी है तो मुमकिन है. मुकेश सहनी धमकाने वाले अंदाज में कहा कि फूलन देवी के वंशज हैं. किसी से डरने वाले नहीं हैं. धमकाने वाले भी नहीं हैं. हां, डरते नहीं है और डराते भी नहीं हैं. देश में कहीं भी विधायक इधर उधर करते हैं तो भाजपा के पास ही क्यों जाते हैं, इसका मतलब है कि वो बिक गया है. केवल भाजपा के पास ही विधायक क्यों जा रहे हैं. वीआईपी प्रमुख ने आगे कहा कि स्व. वाजपेयी जी ने एक सांसद के अभाव में अपनी सरकार गिरने दी थी. तब वो तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करते थे. आज जनता मालिक है, लोकतंत्र है. जनता ने विधायक को चुना है, तो उसे भाजपा के पास जाने की क्या जरूरत है. दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को दूसरे दलों के विधायकों को लेने की क्या जरूरत है. मुकेश सहनी से राजद के जंगल राज पर कहा कि आरोप लगा जंगलराज का. यह सही नहीं है. जो लोग जमीन पर बैठे रहते थे, मार खाते रहते थे. इस पर लोगों ने कहा कि यह जंगलराज है. तब का दौर सामाजिक न्याय के लिए बहुत अच्छा था. आगे आने वाले समय को हम और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो समय कोई लौटा नहीं पाएगा. वहीं, जब मुकेश सहनी से उसी दौर में हुए चंपा विश्वास कांड पर सवाल पूछा गया तो वह भड़क गए. उन्होंने कहा कि ये सब घटनाएं होती रहती हैं. हर घटना को रोकने के लिए सरकार, पुलिस लगी रहती है. लोग भी चाहते हैं अशांति न हो. ये सारी चीजें होने के बाद भी लोग चाहते हैं कि पीड़ित को न्याय मिले. सरकार का एक सिस्टम है. कोर्ट हमारे हिसाब से नहीं चलेगा. मुकेश सहनी ने कहा कि इस महीने के अंत में कांग्रेस को डिक्लेयर करना होगा कि सीएम पद के लिए चेहरा तेजस्वी यादव होंगे. देश में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है तो कांग्रेस भी दूसरे नंबर की पार्टी है. उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि वोटर चोरी हो रहे हैं. जो भी वोटर बढ़े वो भाजपा के पास कैसे चले गए. महाराष्ट्र में हमने उनकी चोरी पकड़ ली. लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नाम पर चुनाव हुआ तो भाजपा हार गई और विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि पूरा चुनाव पलट गया. इस बारे में चुनाव आयोग को जानकारी दी गई तो उसका कहना था एफिडेविट दीजिए. उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम जो आरोप लगा रहे हैं, उसे सिद्ध करना चाहिए. पहले चुनाव आयोग को किस तरह से नियुक्ति की जाती थी. इस देश में पीएम पर केस हो सकता है. मुख्यमंत्री पर केस हो सकता है लेकिन चुनाव आयोग पर केस नहीं हो सकता. क्यों भाई? पहले वोट की डकैती होती थी, क्या वो दौर सही था, इस सवाल पर मुकेश सहनी ने कहा कि ये सब लोकतंत्र के लिए सही नहीं है. 75 से पहले ये बहुत हुआ. 90 के पहले भी हुआ. इसमें सभी जाति और धर्म के लोगों ने किया. समर्थकों ने किया. मुकेश सहनी ने आगे कहा कि 900 रुपये की नौकरी कर मैंने मुंबई में मुकाम हासिल किया, लेकिन बिहार तो अपना घर है. यहां जनता का आशीर्वाद और प्यार बरसेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है. बीजेपी पर तंज करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि श्रीराम का नाम जपते हैं लेकिन प्रभु राम ने मल्लाह समाज को जो वचन दिया था, उसे निभाने से पीछे भाग रहे हैं. आने वाले समय में यूपी बिहार और झारखंड में इतना मजबूत करेंगे कि हमारी सरकार बनेगी और 2029 में हमारी पार्टी के समर्थन से दिल्ली में सरकार होगी.