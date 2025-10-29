'मुझे नीतीश कुमार पर गर्व', मुकेश सहनी के बयान ने बढ़ाई सियासी हलचल, वोटिंग से पहले अचानक क्यों बदले सुर?

VIP Chief Mukesh Sahni: विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि मुझे नीतीश कुमार पर गर्व है, जो साल 2013 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं और डिनर उन्होंने 2013 में कैंसिल किया, उसके बाद उनसे लड़े कई मुद्दों पर लड़े और मुझे गर्व है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को हरा कर रखा हैं. आज तक नरेंद्र मोदी उनसे नहीं जीते, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार का विकास रुक गया और अब नीतीश कुमार को रिटायरमेंट लेना चाहिए.

बीजेपी पर मुकेश सहनी का तगड़ा प्रहार

महागठबंधन के मेनिफेस्टो पर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाने पर मुकेश सहनी कहा कि इससे क्या बोलेंगे? हमारे तेजस्वी जी ने जो जो कहा उसकी कॉपी सरकार ने कर दिया. मुकेश सहनी ने कहा कि उन्होंने (तेजस्वी) कहा, पेंशन बढ़ाएंगे तो पेंशन को उन्होंने बढ़ा दिया. उन्होंने कहा कि मां-बहन सम्मान योजना में हम 2500 रुपे देंगे तो महिलाओं को 10000 का देने का काम किया.

एनडीए के पास विजन नहीं- मुकेश सहनी

वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने आगे कहा कि उन लोगों के पास विजन नहीं है, हमारा जो विजन है. हम उस विजन पर काम करेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार आने दीजिए, हम हर एक-एक काम करेंगे और यह बात बीजेपी के लोगों को भी पता है यह काम होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

​यह भी पढ़ें: मनेर में जन सुराज की प्रचार गाड़ी पर हमला, राजद समर्थकों पर मारपीट का आरोप

ओवैसी पर बरसे मुकेश सहनी

ओवैसी की तरफ से यह सवाल उठाए जाने पर कि 2.5% वाले को उपमुख्यमंत्री का पद और 18% अल्पसंख्यकों को कुछ नहीं, इस पर मुकेश साहनी ने कहा कि उनको बोलिए हैदराबाद में मौका मिला है, हैदराबाद में काम कीजिए.

रिपोर्ट: सुंदरम कुमार

यह भी पढ़ें:लोगों ने फाड़े JDU के झंडे, मंत्री महेश्वर हजारी के सामने लगे मुर्दाबाद के नारे

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!