Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2979790
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'मुझे नीतीश कुमार पर गर्व', मुकेश सहनी के बयान ने बढ़ाई सियासी हलचल, वोटिंग से पहले अचानक क्यों बदले सुर?

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले मुकेश सहनी ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की. उन्होंने कहा कि मुझे नीतीश कुमार पर गर्व है. अब सहनी के इस बयान से बिहार की सियासी हलचल बढ़ गई है. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 29, 2025, 12:46 PM IST

Trending Photos

मुकेश सहनी के बयान ने बढ़ाई सियासी हलचल
मुकेश सहनी के बयान ने बढ़ाई सियासी हलचल

VIP Chief Mukesh Sahni: विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि मुझे नीतीश कुमार पर गर्व है, जो साल 2013 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं और डिनर उन्होंने 2013 में कैंसिल किया, उसके बाद उनसे लड़े कई मुद्दों पर लड़े और मुझे गर्व है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को हरा कर रखा हैं. आज तक नरेंद्र मोदी उनसे नहीं जीते, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार का विकास रुक गया और अब नीतीश कुमार को रिटायरमेंट लेना चाहिए.

बीजेपी पर मुकेश सहनी का तगड़ा प्रहार
महागठबंधन के मेनिफेस्टो पर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाने पर मुकेश सहनी कहा कि इससे क्या बोलेंगे? हमारे तेजस्वी जी ने जो जो कहा उसकी कॉपी सरकार ने कर दिया. मुकेश सहनी ने कहा कि उन्होंने (तेजस्वी) कहा, पेंशन बढ़ाएंगे तो पेंशन को उन्होंने बढ़ा दिया. उन्होंने कहा कि मां-बहन सम्मान योजना में हम 2500 रुपे देंगे तो महिलाओं को 10000 का देने का काम किया. 

एनडीए के पास विजन नहीं- मुकेश सहनी
वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने आगे कहा कि उन लोगों के पास विजन नहीं है, हमारा जो विजन है. हम उस विजन पर काम करेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार आने दीजिए, हम हर एक-एक काम करेंगे और यह बात बीजेपी के लोगों को भी पता है यह काम होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

​यह भी पढ़ें: मनेर में जन सुराज की प्रचार गाड़ी पर हमला, राजद समर्थकों पर मारपीट का आरोप

ओवैसी पर बरसे मुकेश सहनी
ओवैसी की तरफ से यह सवाल उठाए जाने पर कि 2.5% वाले को उपमुख्यमंत्री का पद और 18% अल्पसंख्यकों को कुछ नहीं, इस पर मुकेश साहनी ने कहा कि उनको बोलिए हैदराबाद में मौका मिला है, हैदराबाद में काम कीजिए.

रिपोर्ट: सुंदरम कुमार

यह भी पढ़ें:लोगों ने फाड़े JDU के झंडे, मंत्री महेश्वर हजारी के सामने लगे मुर्दाबाद के नारे

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
'मुझे नीतीश कुमार पर गर्व', मुकेश सहनी के बयान ने बढ़ाई सियासी हलचल
Pushpam Priya Choudhary
बिहार चुनाव में फिर चर्चा में आईं पुष्पम प्रिया चौधरी, इमोशनल ट्वीट से खींचा ध्यान
Bihar Jharkhand Political news
Chaibasa: लाठीचार्ज के विरोध में BJP का बंद, सड़को पर पसरा सन्नाटा
bihar chunav 2025
17 महीने में जो काम किया, गिरिराज सिंह ने अभी तक इतना काम नहीं किया होगा: तेजस्वी
Dhanbad News
'न दोहराई जाए गलती', सोरेन सरकार ने शुरू किया लग्जरी ब्लड डोनेशन वैन , जानिए मामला
Bihar Crime News
छठ महापर्व पर बाढ़ अनुमंडल में बदमाशों का तांडव! दो लोगों को मारी गोली
bihar chunav 2025
लोगों ने फाड़े JDU के झंडे, मंत्री महेश्वर हजारी के सामने लगे मुर्दाबाद के नारे
Tejashwi Yadav
तेजस्वी को 'जननायक' बताने पर भड़के तेज प्रताप यादव, RJD से भी उठी विरोध की आवाज
Jamui News
जमुई सदर अस्पताल ने खोल दी बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल! ऑक्सीजन की कमी
bihar chunav 2025
जनाजा को कंधा देने के लिए तेज प्रताप यादव ने उतार दिया हेलीकॉप्टर, वीडियो वायरल