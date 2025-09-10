Bihar Chunav 2025: 'बीजेपी अजगर है, जिसके साथ रहती है उसे खा जाती है', VIP प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा बयान

Bihar Politics: वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने जी मीडिया के कॉन्क्लेव में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा. मुकेश सहनी ने कहा कि अभी वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई है. सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है. उसके बाद हम जनता के बीच जाएंगे. जिनको अडानी अंबानी के पास जाना है जाए, हम तो जनता के बीच के लोग हैं. इस दौरान मुकेश सहनी से सवाल पूछा गया कि आप अजगर से क्यों डरते हैं? इस पर मुकेश सहनी ने कहा कि अजगर एक समय ऐसा आ जाता है कि वो खाने का त्याग कर देता है. भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर मुझे अब डर लगने लगा है. हमारे समर्थन से 2020 में नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी, लेकिन हमारे विधायकों को खरीद लिया गया. चिराग पासवान जी को देख लीजिए. उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया. दूसरा गुट खड़ा कर दिया गया.

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिंदे साहब के सहारे भाजपा कहां से कहां पहुंच गई. भाजपा किसी की नहीं है. लालकृष्ण आडवाणी जी की नहीं हुई भाजपा तो किसकी होगी. तेजस्वी यादव के बारे में मुकेश सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव छोटे भाई हैं. हमलोग लालू प्रसाद यादव की विरासत को लेकर चलने वाले तेजस्वी यादव के साथ चल रहे हैं. हमारा विचार गरीबों का कल्याण करना है. लालू प्रसाद यादव जी का भी यही विचार है. इसी मौर्या होटल में 2020 में हमारा गठबंधन टूटा था. जिनके साथ गए, उन्होंने भी हमारे साथ धोखा दिया.

मुकेश सहनी ने कहा कि एक अति पिछड़ा का बेटा राज्य का डिप्टी सीएम बने. बिहार में महागठअबंधन के पास तेजस्वी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है. इस गठबंधन में दूसरा कोई लोकप्रिय व्यक्ति है, वो है सन आफ मल्लाह मुकेश सहनी. मैं नहीं तो और कौन. वीआईपी प्रमुख ने कहा कि अगर मगर पर मत जाइए. हमारे गठबंधन में वाम दल भी हैं. तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे. कांग्रेस के किसी लीडर ने ना तो नहीं बोला है. कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव आया भी नहीं है. उनके पास अगर मुझसे बड़ा नेता है तो वो भी बनाएं. दो डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं.

डिप्टी सीएम के पद पर मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन की बैठक में चर्चा हुई, तभी मैं ये बात कहता हूं. कहीं न कहीं बातचीत हुई है. एक पार्टी की सरकार बननी नहीं है. गठबंधन की सरकार बनेगी तो उसमें सभी की हिस्सेदारी होगी न.

