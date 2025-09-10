Bihar Chunav 2025: 'बीजेपी अजगर है, जिसके साथ रहती है उसे खा जाती है', VIP प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा बयान
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2916553
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: 'बीजेपी अजगर है, जिसके साथ रहती है उसे खा जाती है', VIP प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा बयान

VIP chief Mukesh Sahni News: मुकेश सहनी ने कहा कि हम जो आरोप लगा रहे हैं, उसे सिद्ध करना चाहिए. पहले चुनाव आयोग को किस तरह से नियुक्ति की जाती थी. इस देश में पीएम पर केस हो सकता है. मुख्यमंत्री पर केस हो सकता है लेकिन चुनाव आयोग पर केस नहीं हो सकता. क्यों भाई?

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 10, 2025, 05:05 PM IST

Trending Photos

मुकेश सहनी, प्रमुख, वीआईपी
मुकेश सहनी, प्रमुख, वीआईपी

Bihar Politics: वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने जी मीडिया के कॉन्क्लेव में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा. मुकेश सहनी ने कहा कि अभी वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई है. सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है. उसके बाद हम जनता के बीच जाएंगे. जिनको अडानी अंबानी के पास जाना है जाए, हम तो जनता के बीच के लोग हैं. इस दौरान मुकेश सहनी से सवाल पूछा गया कि आप अजगर से क्यों डरते हैं? इस पर मुकेश सहनी ने कहा कि अजगर एक समय ऐसा आ जाता है कि वो खाने का त्याग कर देता है. भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर मुझे अब डर लगने लगा है. हमारे समर्थन से 2020 में नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी, लेकिन हमारे विधायकों को खरीद लिया गया. चिराग पासवान जी को देख लीजिए. उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया. दूसरा गुट खड़ा कर दिया गया.

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिंदे साहब के सहारे भाजपा कहां से कहां पहुंच गई. भाजपा किसी की नहीं है. लालकृष्ण आडवाणी जी की नहीं हुई भाजपा तो किसकी होगी. तेजस्वी यादव के बारे में मुकेश सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव छोटे भाई हैं. हमलोग लालू प्रसाद यादव की विरासत को लेकर चलने वाले तेजस्वी यादव के साथ चल रहे हैं. हमारा विचार गरीबों का कल्याण करना है. लालू प्रसाद यादव जी का भी यही विचार है. इसी मौर्या होटल में 2020 में हमारा गठबंधन टूटा था. जिनके साथ गए, उन्होंने भी हमारे साथ धोखा दिया.

मुकेश सहनी ने कहा कि एक अति पिछड़ा का बेटा राज्य का डिप्टी सीएम बने. बिहार में महागठअबंधन के पास तेजस्वी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है. इस गठबंधन में दूसरा कोई लोकप्रिय व्यक्ति है, वो है सन आफ मल्लाह मुकेश सहनी. मैं नहीं तो और कौन. वीआईपी प्रमुख ने कहा कि अगर मगर पर मत जाइए. हमारे गठबंधन में वाम दल भी हैं. तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे. कांग्रेस के किसी लीडर ने ना तो नहीं बोला है. कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव आया भी नहीं है. उनके पास अगर मुझसे बड़ा नेता है तो वो भी बनाएं. दो डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

 यह भी पढ़ें: Bihar Chunav:'हमारा 4 विधायक लिया, हम बीजेपी के 40 छीनेंगे', मुकेश सहनी का बड़ा दावा

डिप्टी सीएम के पद पर मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन की बैठक में चर्चा हुई, तभी मैं ये बात कहता हूं. कहीं न कहीं बातचीत हुई है. एक पार्टी की सरकार बननी नहीं है. गठबंधन की सरकार बनेगी तो उसमें सभी की हिस्सेदारी होगी न.

यह भी पढ़ें:'RJD-कांग्रेस ने बिहार को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया', नित्यानंद राय का बड़ा बयान

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar politics

Trending news

bihar chunav 2025
Bihar Chunav:'हमारा 4 विधायक लिया, हम बीजेपी के 40 छीनेंगे', मुकेश सहनी का बड़ा दावा
Bihar politics
'BJP अजगर है, जिसके साथ रहती है उसे खा जाती है', VIP प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा बयान
Bihar politics
'सिर्फ लड़ाई-झगड़े में दिमाग लगाते हैं', नित्यानंद राय का विपक्ष पर तगड़ा प्रहार
Tejaswi Surya
पटना पहुंचे भाजयुमो प्रमुख तेजस्वी सूर्या, कहा- इस साल बिहार चुनाव युवाओं के लिए अहम
bihar chunav 2025
'क्रिकेट, डांस और राजनीति में भी फेल तेजस्वी', जदयू MLC नीरज कुमार का तंज
Sitamarhi News
नेपाल की जेलों में आगजनी के बाद 576 कैदी फरार, बॉर्डर पर SSB ने 25 कैदियों को दबोचा
bihar chunav 2025
'अभी कप्तान बदलने का वक्त नहीं आया', सच्चिदानंद सिंह ने कर दी नीतीश के मन की बात!
bihar chunav 2025
LJP कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव, क्या फिर CM बनेंगे नीतीश कुमार, शांभवी ने दिया जवाब
Prashant Kishor
'देश में 80% हिंदू हैं, बीजेपी को वोट मिले 36%',पीके ने बताया कैसे हराएंगे भाजपा को?
Bihar politics
बिहार में कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, प्रेमचंद मिश्रा ने कर दिया खुलासा
;