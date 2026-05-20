महिलाओं को दो लाख रुपये देने के वादे पर वीआईपी के प्रवक्ता देव ज्योति ने सरकार को घेरा

विकासशील इंसान पार्टी (VIP) ने बिहार की एनडीए सरकार पर चुनाव के दौरान महिलाओं से किए गए वादों को भूल जाने का आरोप लगाया है. पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय सरकार और एनडीए नेताओं ने प्रदेश की महिलाओं को 10 हजार रुपये की सहायता राशि देकर बड़े-बड़े वादे किए थे. साथ में यह भरोसा दिलाया गया था कि आगे चलकर महिलाओं को और दो लाख रुपये दिए जाएंगे. लेकिन चुनाव समाप्त हुए छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकार अपने वादे को पूरा करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है.

वीआईपी पार्टी के नेता देव ज्योति ने कहा कि चुनाव के समय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार उपलब्ध कराने और आर्थिक रूप से सशक्त करने के नाम पर बड़े स्तर पर प्रचार किया गया था. गांव-गांव और पंचायत-पंचायत में महिलाओं से यह कहा गया कि एनडीए सरकार बनने के बाद उन्हें आर्थिक सहायता देकर उनके परिवार की स्थिति मजबूत की जाएगी. लेकिन अब सरकार पूरी तरह चुप्पी साधे बैठी है.

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उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही सरकार को महिलाओं की चिंता नहीं रह गई. महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती घरेलू परेशानियों के बीच महिलाएं आज आर्थिक संकट से जूझ रही हैं, लेकिन सरकार केवल घोषणाओं और विज्ञापनों तक सीमित होकर रह गई है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही महिलाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं किया तो पार्टी राज्यभर में आंदोलन चलाएगी और महिलाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ेगी.

पार्टी ने मुख्यमंत्री से मांग की कि चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों की स्पष्ट समयसीमा घोषित की जाए तथा महिलाओं को जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि जनता का लोकतंत्र और सरकार पर भरोसा कायम रह सके.