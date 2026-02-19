'पप्पू सहनी का फेक एनकाउंटर, निषाद समाज को निशाना बनाना बंद करे पुलिस', मुकेश सहनी की पुलिस को चेतावनी

Muzaffarpur News: वीआईपी (VIP) सुप्रीमो मुकेश सहनी ने 19 फरवरी, 2026 दिन गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे. यहां पहुंचने के बाद उन्होंने पप्पू सहनी एनकाउंटर को लेकर पुलिस पर सवाल खड़ा किया. मुकेश सहनी ने कहा कि पप्पू सहनी का फेक एनकाउंटर हुआ है. उसका एनकाउंटर नहीं, पुलिस ने हत्या किया है. उन्होंने मुजफ्फरपुर के एसएसपी से पूरी तरह जांच करने की मांग की.

उन्होंने कहा कि एक पुलिसकर्मी को गोली लगता है तो उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और वहीं, पप्पू सहनी को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है. जहां खून की कमी से उसकी मौत हो जाती है. अगर खून की कमी थी तो उसके परिजनों से क्यों नहीं संपर्क किया गया. इससे जाहिर होता है कि पप्पू सहनी की मौत में पुलिस की लापरवाही है.

मुकेश सहनी ने कहा कि मुजफ्फरपुर पुलिस निषाद समाज को टारगेट कर रही है. इसके पहले अवैध वसूली के विरोध करने पर एक सरपंच लालबाबू सहनी को पुलिस ने पीटा था. जिससे वह घायल हो गया और इलाज के लिए भर्ती कर दिया गया. पुलिस पर प्रेशर दिया गया तो वहां के थाना प्रभारी को निलंबित किया गया. इससे साफ झलकता है कि पुलिस सिर्फ निषाद समाज को टारगेट कर रही है.

वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि इसलिए पप्पू सहनी के एनकाउंटर का मामला में उच्च स्तरीय जांच कर कर मामला को स्पष्ट किया जाए, नहीं तो इसी तरह निषाद समाज के टारगेट किया जाता रहा. एक दिन यह समाज सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेगी. जिसका सारा जिम्मेदारी पुलिस की होगी.

दरअसल, 16 फरवरी, 2026 दिन मंगलवार को मुजफ्फरपुर पुलिस का एटीएम फ्रॉड गिरोह के शातिर बदमाश पप्पू सहनी का पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ था. जिसमें बेला थाना के दारोगा विकास कुमार सिंह को भी गोली लगी थी और पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई करते हुए पप्पू साहनी पर भी गोली चलाई गई थी, जिसे पप्पू साहनी के पैर में गोली लगी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

