Voter Adhikar Yatra: 'यह देश है, धर्मशाला नहीं...', SIR के मुद्दे पर BJP सांसद का राहुल-तेजस्वी पर वार

MP Pradeep Kumar Singh On Voter Adhikar Yatra: बिहार में वोटर लिस्ट में हुई एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. उनकी यात्रा में महागठबंधन के सभी दलों के नेता जुड़े हुए हैं. वह अपनी यात्रा में लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर हैं और उस पर वोट चोरी जैसा संगीन आरोप लगा रहे हैं. हालांकि, चुनाव आयोग की ओर से जब सबूत मांगे गए तो नहीं दे सके. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर अब बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने पलटवार किया है. बिहार SIR का समर्थन करते हुए सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने साफ कहा कि यह देश है, कोई धर्मशाला नहीं. बीजेपी सांसद ने कहा कि विपक्षियों ने एसआईआर प्रक्रिया को राजनैतिक स्टंट बनाया है, जिससे उनकी दाल गलने वाली नहीं है.

कटिहार में बीजेपी सांसद का जोरदार स्वागत

कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि संविधान का गला इन्हीं लोगों ने दबाया है. उन्होंने दावा किया कि इस बार एनडीए 225 सीटों से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है. बीजेपी सांसद ने यह बातें कटिहार में कहीं. बता दें कि सीमांचल में एनडीए के इकलौते सांसद प्रदीप कुमार सिंह अररिया जाने के क्रम में रविवार (24 अगस्त) की शाम को कटिहार पहुंचे. जहां उनका एनडीए कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया. इस दौरान माहौल पूरी तरह उत्साह और जोश से भरा रहा. इसके बाद सांसद का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी और स्वागत किया गया.

ओवैसी को लेकर कही बड़ी बात

कटिहार में ही सांसद प्रदीप सिंह ने वोटर अधिकार यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद से ही SIR का मुद्दा उठता रहा है और इसे कांग्रेस ने ही पैदा किया था. यह कोई नई बात नहीं है. उन्होंने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा महज एक राजनीतिक स्टंट है. इसके नाम पर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाया कि पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म किया जाएगा जैसे मुद्दों पर झूठ फैलाया गया, लेकिन जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया. ओवैसी को लेकर उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है. ओवैसी साहब पिछली बार 5 सीट पर यहां से जीते थे. उनकी भी अपनी तैयारी है और सभी लोग लड़ने के लिए इस लोकतंत्र में आजमाइश करते हैं. इसके बाद जनता तय करती है. उनका खाता खुलेगा या ना खुलेगा, यह तो हम कैसे बता सकते हैं. लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि इस बार 2025 में एनडीए को 225 सीट बिहार में मिलने जा रही हैं.

रिपोर्ट- रंजन कुमार

