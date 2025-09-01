Voter Adhikar Yatra: समापन कार्यक्रम में लगे पोस्टरों से लालू-राबड़ी गायब, तेजस्वी की फोटो भी छोटी, सियासत गरमाई
Voter Adhikar Yatra: समापन कार्यक्रम में लगे पोस्टरों से लालू-राबड़ी गायब, तेजस्वी की फोटो भी छोटी, सियासत गरमाई

Voter Adhikar Yatra Politics: वोटर अधिकार यात्रा को कांग्रेस पार्टी हाईजैक करती हुई नजर आ रही है. पटना में कांग्रेस की ओर से लगाए गए पोस्टरों में लालू यादव और राबड़ी देवी को जगह नहीं दी गई है. वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव की फोटो भी राहुल गांधी से छोटी है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 01, 2025, 12:19 PM IST

वोटर अधिकार यात्रा
वोटर अधिकार यात्रा

Voter Adhikar Yatra Closing Ceremony Posters: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा का आज (सोमवार, 01 सितंबर) अंतिम दिन है. पटना में इस यात्रा का समापन किया जाना है. इस दौरान इंडी गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा. जिसमें इंडी गठबंधन के तमाम दलों के नेता राजधानी पटना पहुंच रहे हैं. वहीं यात्रा के समापन कार्यक्रम पर कांग्रेस की ओर से लगाए गए पोस्टरों ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है. दरअसल, कांग्रेस के पोस्टरों में राजद अध्यक्ष लालू यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी को जगह नहीं दी गई. इतना ही नहीं राजद नेता तेजस्वी यादव की फोटो भी छोटी लगाई गई है, जबकि तेजस्वी पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं. 

खबर अपडेट हो रही है...

Voter Adhikar YatraRJDcongress

