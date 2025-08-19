Explainer: तेजस्वी यादव का राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाना सियासी मजबूरी या जरूरी | Voter Adhikar Yatra

Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. लाइमलाइट में राहुल गांधी हैं तो फोकस से तेजस्वी यादव आउट हैं. वे बस फ्रेम में आ रहे हैं. राहुल गांधी के सफेद टीशर्ट के पीछे तेजस्वी यादव ब्लैक कपड़े में ज्यादा कंट्रास्ट दे रहे हैं, लेकिन आकर्षण का केंद्र राहुल गांधी बने हुए हैं. वोटर अधिकार यात्रा से पहले तेजस्वी यादव लाइमलाइट में थे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत और राजनीतिक हमले कर रहे थे, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के बाद से तेजस्वी यादव की आक्रामकता को नजर लग गई है. चुनाव बिहार में है, लेकिन वे अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं. मतलब साफ है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा निकलते ही राष्ट्रीय जनता दल हाशिए पर क्यों जाता दिख रहा है?

तेजस्वी यादव की लड़ाका वाली छवि

कुछ दिनों पहले तक तेजस्वी यादव रोजाना एक्स पर पोस्ट करके बिहार में अपराध, खराब गवर्नेंस, अफसरशाही, माफियागीरी आदि को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को घेरते थे. उनके इन पोस्ट को लगातार कवरेज भी मिल रहा था. दिल्ली में बैठे राजनीतिक विशेषज्ञ भी तेजस्वी यादव की इस रणनीति के लिए कसीदे गढ़ते थे. 2020 में लड़े गए विधानसभा चुनाव की नजीर देते थे कि कैसे तेजस्वी यादव ने बिहार के चुनाव को मुद्दों पर आधारित चुनाव में बदल दिया था.

एसआईआर आया और फिर सब उलट पुलट हो गया

फिर अचानक बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू हो गया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया. अखबारों में कॉलम लिखकर राहुल गांधी ने इसे चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत करार देते हुए आलोचना शुरू कर दी. तेजस्वी यादव भी सुर में सुर मिलाने लगे. बिहार एसआईआर पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई. सुनवाई के पहले दिन सुप्रीम कोर्ट के रुख से लगने लगा कि एसआईआर पर रोक नहीं लगने जा रही तो इसे खारिज करने के बजाय इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए जाने लगे.

एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश

इस बीच चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशित कर आपत्तियां मांग ली, जिसमें बताया गया कि 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं. चुनाव आयोग के अनुसार, जिनके नाम काटे गए हैं, वे या तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं या फिर उनके पास डबल एपिक नंबर थे या फिर उनकी मृत्यु हो गई थी. ​सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका डाली गई. तीन दिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए चुनाव आयोग से कहा कि वोटर लिस्ट से जो नाम हटाए गए हैं, उनके नाम स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित किया जाए. चुनाव आयोग ने ऐसा कर भी दिया.

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा

इस बीच 17 अगस्त से राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी. पहले यह यात्रा 8 या 9 अगस्त से शुरू होनी थी, लेकिन राहुल गांधी के समयाभाव के चलते इसे टाल दिया गया था. अब घूम फिरकर हम वहीं आते हैं कि तेजस्वी यादव की ऐसी क्या मजबूरी है कि वे लाइमलाइट से दूर हो गए हैं. पूरी यात्रा में राहुल गांधी ही छाए हुए हैं. तेजस्वी यादव के यात्रा में शामिल होने की क्या कोई मजबूरी थी? कुछ तो है, जिसके चलते राहुल गांधी को फुटेज देने में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को परेशानी नहीं हो रही है.

तेजस्वी यादव के मुद्दों की हाईजैकिंग

दरअसल, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार में दो बड़े ऐलान किए थे. पहला, 200 यूनिट तक बिजली बिल फ्री करना और दूसरा माई बहिन योजना, जिसमें महिलाओं को 2000 रुपये तक की नकद वित्तीय सहायता दी जानी थी. इसके अलावा रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़े ऐलान कर रखे थे. डोमिसाइल नीति को लेकर भी तेजस्वी यादव ने छात्र संगठनों से बड़ा किया हुआ था. दिक्कत तब शुरू हुई, जब नीतीश सरकार ने उन सभी मुद्दों को साध लिया.

नीतीश कुमार की सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली, डोमिसाइल नीति, पेंशन में बढ़ोतरी, महिलाओं को आरक्षण, नौकरियों में 100 रुपये फीस, रोजगार, युवा आयोग, सफाई कर्मचारी आयोग, निषाद आयोग, सामान्य वर्ग के लिए आयोग जैसे कई योजनाओं को मंजूरी दे दी है. इससे तेजस्वी यादव के सारे वादे धरे के धरे रह गए और इसी सरकार में वे सारे वादे पूरे होते चले गए. बस एक वादा माई बहिन योजना जैसी कोई योजना नीतीश कुमार की सरकार नहीं ला पाई है. बाकी तेजस्वी यादव ने जो भी ऐलान कर रखे थे, सरकार ने उस पर अभी से अमल करना शुरू कर दिया है.

तेजस्वी यादव की खीझ

खीझवश कई बार तेजस्वी यादव को यह भी कहना पड़ा कि यह नकलची सरकार है और हमारे वादों को चुराकर फैसला ले रही है. इस सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है. इसलिए यह जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगी. तेजस्वी यादव भले ही यह बोल रहे थे, लेकिन उनके अंदर यह एक अफसोस रहेगा कि जो सरकार हमारे ही वादों को पूरा कर रही हो, उसे हमें पूरा करने का मौका क्यों नहीं मिला. नीतीश सरकार के इन फैसलों से तेजस्वी यादव सहित पूरे विपक्ष के सामने मुद्दों का अभाव हो गया. इसलिए वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया गया, ताकि जनता को लगे कि सच में उनके अधिकारों को हनन किया जा रहा है.

पप्पू-कन्हैया से किनारा, राहुल गांधी का सहारा

आप ही सोचिए, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कांग्रेस के कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को अहमियत नहीं देते और उन्हें बिहार की राजनीति से दूर रखने के लिए क्या क्या नहीं किया. कन्हैया कुमार को बिहार से हटाकर दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट किया गया. पप्पू यादव को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सिंबल तक नहीं मिला. तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को हराने के लिए तीन दिन तक पूर्णिया में कैंप किया और यहां तक कहा कि भले ही भाजपा को वोट दे दो पर पप्पू यादव नहीं जीतने चाहिए. कांग्रेस के नेताओं को अहमियत न दिए जाते देख राहुल गांधी ने खुद ही बिहार चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला किया और आज देखिए कि लालू प्रसाद यादव उनकी यात्रा को हरी झंडी दिखा रहे थे और तेजस्वी यादव राहुल गांधी की गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे. इसे आप लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मजबूरी समझिए या फिर गांधी परिवार का तिलिस्म.