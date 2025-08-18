Voter Adhikar Yatra: अच्छी लड़ाई लड़ रहे थे तेजस्वी यादव, अब वोट चोरी के मुद्दे ने साइड हीरो बना दिया, लाइमलाइट में राहुल गांधी

Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra: बिहार में वोटर लिस्ट में हुई एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा रविवार (17 अगस्त) से शुरू हो चुकी है. सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत हुई. यात्रा शुरू करने से पहले एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें राजद अध्यक्ष लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के सभी दलों नेता भी शामिल हुए. सासाराम के सुअरा हवाई अड्डा मैदान में राहुल गांधी जिस गाड़ी पर सवार थे, उसको तेजस्वी यादव ड्राइव कर रहे थे. इस तस्वीर के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं. सियासी जानकारों का कहना है कि तेजस्वी यादव के एक और बड़े मुद्दे को राहुल गांधी ने कैप्चर कर लिया है और राजद नेता ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है.

बता दें बिहार में हुई एसआईआर के खिलाफ सबसे पहले तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोला था. उन्होंने आरोप लगाया था कि एसआईआर के जरिए दलितों और मुसलमानों का नाम काटा जा रहा है. एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ राजद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई. मामला चर्चा में आते ही राहुल गांधी मैदान में कूद गए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर बड़े गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र चुनाव में कुल मिलाकर 1 लाख 250 वोटों की चोरी हुई. हालांकि, इस पर चुनाव आयोग ने जब राहुल से शपथपत्र साइन करने को कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया.

ये भी पढ़ें- राहुल गांधी की यात्रा के बीच NDA की बड़ी तैयारी, 23 अगस्त से कार्यकर्ता सम्मेलन

वहीं बिहार में चुनावी वैतरणी पार करने के लिए राहुल गांधी कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है. इस यात्रा के पहले दिन की तस्वीर ने साफ कर दिया है कि बिहार चुनाव की कमान अब राहुल गांधी के हाथों में है और तेजस्वी को उसी दिशा में चलना में होगा, जिधर कांग्रेस पार्टी कहेगी. सियासी जानकारों का तो यह भी कहना है कि राहुल का फोकस अब बिहार के दलित और मुसलमान वोटरों पर है. मुस्लिम और यादव, राजद के कोर वोटर माने जाते हैं. यानी कांग्रेस पार्टी अब राजद के वोटबैंक पर भी निगाहें जमाए हुए हैं. अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में राजद की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

ये भी पढ़ें- खरगे के भाषण के दौरान RJD कार्यकर्ताओं की हूटिंग, बोले- नहीं सुनना है तो बाहर जाओ

ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी ने सहयोगियों का मुद्दा खाया हो. लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय गणना कराकर सियासत को नई दिशा देने का काम किया था. वह इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे थे. लेकिन चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया, जिससे नाराज होकर नीतीश कुमार वापस एनडीए में आ गए. मोदी सरकार ने अब जातीय जनगणना को कराने के लिए हरी झंडी देकर कांग्रेस को मुद्दाविहीन कर दिया था, लिहाजा राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपने ही सहयोगी का मुद्दा चुरा लिया.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!