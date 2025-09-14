Bihar Politics: चुनाव से पहले वोटर सूची विवाद गरमाया, रिजिजू ने लालू राज की बूथ कैप्चरिंग की दिलाई याद
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2922077
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: चुनाव से पहले वोटर सूची विवाद गरमाया, रिजिजू ने लालू राज की बूथ कैप्चरिंग की दिलाई याद

Bihar Politics: बिहार में विधानसभा चुनाव होने से पहले पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे है. इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 90 के दशक में बूथ कैप्चरिंग का एक वीडियो शेयर कर लालू राज के 90 का दौर बोलकर उन पर वार किया.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 14, 2025, 06:54 PM IST

Trending Photos

केंद्रीय मंत्री, किरेन रिजिजू
केंद्रीय मंत्री, किरेन रिजिजू

Bihar Politics: बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले विपक्ष के नेता चुनाव आयोग और केंद्र पर 'वोट चोरी' का आरोप लगा रहे हैं. इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 90 के दशक में बूथ कैप्चरिंग का एक वीडियो शेयर किया है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो साझा किया है. साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देखो, तुम्हारे समय में वोट चोरी कैसे होती थी. सबसे बड़ा चोर चोरी के बारे में चिल्ला रहा है. 

किरेन रिजिजू द्वारा शेयर किया गया वीडियो साल 1998 का है. उस वक्त बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की सरकार थी. साल 1998 में बूथ कैप्चरिंग कैसे होती थी? इसे लेकर उन्होंने वीडियो साझा किया है. इस वीडियो में बूथ कैप्चरिंग का जिक्र करते हुए दिखाया गया है कि उस वक्त पोलिंग बूथ के बाहर खुले मैदान में मतपेटी के अंदर खुलेआम मतदाता पर्ची डाली जाती थी.

ये भी पढे़ं: बिहार में चुनाव से पहले अपराध पर सियासी संग्राम, तेजस्वी-नीरज आमने-सामने

Add Zee News as a Preferred Source

साथ ही वीडियो में इसका भी जिक्र है कि लालू राज का वो 90 का दौर था. उस वक्त खुलेआम वोट और बूथ लूटे जाते थे. वहीं, बिहार में कराए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में विपक्ष ने 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाली थी. लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस यात्रा की अगुवाई की.

राहुल गांधी ने कहा था कि बिहार में किसी भी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देंगे. उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर सीधे सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ की जा रही है. उन्होंने कहा कि जनता की ताकत सबसे बड़ी है और जब जनता जागरूक होती है तो कोई ताकत उनके हक को नहीं छीन सकती है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वोट के अधिकार की रक्षा के लिए सतर्क और एकजुट रहें.

तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को 'नकलची' करार देते हुए निशाना साधा था. उन्होंने कहा कि बिहार की मौजूदा सरकार जनता से किए गए वादों की नकल तो करती है, लेकिन उन्हें जमीन पर लागू करने में पूरी तरह विफल रही है. दोनों नेताओं ने जनता को भरोसा दिलाया कि अगर जनता साथ देती है तो न सिर्फ वोट चोरी रोकी जाएगी, बल्कि एक ऐसी सरकार बनाई जाएगी जो हर वर्ग की आवाज सुनेगी और युवाओं को बेहतर भविष्य की गारंटी देगी.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar NewsBihar politics

Trending news

Bihar News
वोटर सूची विवाद गरमाया रिजिजू ने लालू राज की बूथ कैप्चरिंग की दिलाई याद
Bhagalpur News
भागलपुर के पीरपैंती में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा पावर प्लांट, PM करेंगे शिलान्यास
Bihar politics
बिहार में चुनाव से पहले अपराध पर सियासी संग्राम, तेजस्वी-नीरज आमने-सामने
Khunti news
आदिवासी समाज ने पेसा को बताया अधिकार का हथियार, शीघ्र लागू करने की मांग
Bihar politics
मृत्युंजय तिवारी का डबल इंजन सरकार पर वार, पाकिस्तान के साथ मैच पर जताई नाराजगी
Bihar News
बिहार को मिली एक और बड़ी रेल सौगात, कल से इस रूट पर दौड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस
Munger News
बरियारपुर में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 327 योजनाओं का उद्घाटन
Nalanda News
राजगीर स्कूल हॉस्टल में 8 साल के छात्र की संदिग्ध मौत, परिवार बोला- पिटाई से गई जान
Bihar News
प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर महिला मोर्चा का विशेष अभियान
Bhojpuri
जितिया व्रत के मौके पर निधि झा का खास पोस्ट, बेटे की लंबी उम्र के लिए की प्रार्थना
;