Bihar Politics: बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जीरो से शुरू हुई और जीरो पर खत्म: उपेंद्र कुशवाहा
Bihar Politics: सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह के बिहार में घुसपैठ वाले बयान का समर्थन करा. उन्होंने विपक्ष की वोट अधिकार यात्रा को घुसपैठियों की वोट बैंक का बचाव करने वाली यात्रा बताया. साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से नहीं लेने को बोला.

Edited By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 19, 2025, 07:59 PM IST

सांसद उपेंद्र कुशवाहा
सांसद उपेंद्र कुशवाहा

Bihar Politics: राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार में घुसपैठ को लेकर दिए बयान का पुरजोर समर्थन किया है. अमित शाह ने एक सभा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को 'घुसपैठिया बचाओ यात्रा' करार देते हुए कहा था कि विपक्ष झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है. राहुल बाबा ने बिहार में 'घुसपैठिया बचाओ यात्रा' निकाली थी, ताकि झूठा नैरेटिव फैलाया जा सके.

उपेंद्र कुशवाहा ने बातचीत के दौरान विपक्ष की 'वोटर अधिकार यात्रा' को पूरी तरह विफल बताते हुए कहा कि यह केवल घुसपैठियों के वोट बैंक को बचाने का प्रयास था, जो बिहार की जनता के हितों के खिलाफ है.

कुशवाहा ने दावा किया कि यह यात्रा जीरो से शुरू हुई और जीरो पर खत्म हो गई. वोटर अधिकार यात्रा से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, जनता ने इसे नकार दिया है. उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 'जेन जी' से संबंधित बयान पर तीखा हमला बोला है. कुशवाहा ने कहा, 'राहुल गांधी क्या बोलते हैं, उन्हें खुद मालूम नहीं है. उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए.' उन्होंने राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके बयान भ्रम पैदा करने वाले और गैर-जिम्मेदाराना हैं.

तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा पर उन्होंने कहा कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी दल अपनी-अपनी कवायद कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वह चाहे जितनी भी यात्रा निकाल लें, इस चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिलेगी. एनडीए की सरकार फिर से बनेगी क्योंकि जनता का झुकाव साफ तौर पर एनडीए की तरफ है.

इनपुट: आईएएनएस

