लोकतंत्र बचाने के लिए निकली वोटर अधिकार यात्रा, मुकेश सहनी ने दिया वोट चोरी रोकने का संदेश
लोकतंत्र बचाने के लिए निकली वोटर अधिकार यात्रा, मुकेश सहनी ने दिया वोट चोरी रोकने का संदेश

Voter Adhikar Yatra: सुपौल में वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने हिस्सा लिया. भीड़ भरी रैली में मुकेश सहनी ने कहा कि PM मोदी और RSS चुनाव आयोग को कब्जे में लेकर लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं. बिहार में किसी को वोट चोरी नहीं करने देंगे.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 26, 2025, 02:35 PM IST

वोटर अधिकार यात्रा
वोटर अधिकार यात्रा

Voter Adhikar Yatra: बिहार के सुपौल में मंगलवार को वोटर अधिकार यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली. इस यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी शामिल हुए.  पूरे शहर में इस यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला. सुपौल शहर का लगभग हर चौक-चौराहा लोगों से खचाखच भरा रहा. कार्यकर्ताओं के हाथों में बैनर, झंडे और पोस्टर लेकर नेताओं के स्वागत में घंटों सड़क पर खड़े रहे. इस दौरान सैकड़ों की भीड़ लगातार नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और प्रियंका गांधी के काफिले के साथ चलती रही.

मौके पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने और मताधिकार की रक्षा करने के लिए यह यात्रा निकाली गई है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औरRSS पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे चुनाव आयोग को कब्जे में लेकर काम कर रहे हैं.  मुकेश सहनी ने चेताया कि इस प्रकार की राजनीति से लोकतंत्र गंभीर संकट में है. अगर लोकतंत्र ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो देश की स्थिति बेहद खराब हो जाएगी.

ये भी पढ़ें: 'जिसे कमल नहीं दिख रहा, उसे घोषित किया गया मृत', रोहिणी आचार्य ने SIR पर उठाया सवाल

उन्होंने आगे कहा कि जनता को अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद या विधायक चुने. सरकारें आती-जाती रहेंगी, लेकिन लोकतंत्र हमेशा कायम रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब वोट चोरी करके सरकार बनाई जाएगी, तो वह लोकतंत्र नहीं बल्कि राजशाही और तानाशाही कहलाएगी. यही वजह है कि हम सब इस यात्रा के माध्यम से इसका विरोध कर रहे हैं.

मुकेश सहनी ने साफ कहा कि बिहार की धरती पर किसी को भी वोट चोरी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. इस यात्रा के जरिए जनता को यह भरोसा दिलाया गया कि उनका अधिकार कोई छीन नहीं सकता. सुपौल की सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने यह साबित कर दिया कि लोग लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए पूरी तरह से एकजुट हैं.

इनपुट: सुभाष झा

Voter Adhikar YatraMukesh Saheni

