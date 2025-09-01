Voter Adhikar Yatra: पटना से देशभर तक जाएगी ‘वोटर अधिकार यात्रा’, विपक्षी दलों ने बताया ऐतिहासिक पहल
Voter Adhikar Yatra: पटना से देशभर तक जाएगी ‘वोटर अधिकार यात्रा’, विपक्षी दलों ने बताया ऐतिहासिक पहल

Voter Adhikar Yatra: पटना में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के अंतिम दिन विपक्षी नेताओं ने इसे ऐतिहासिक पहल बताया, संजय राउत ने कहा कि बिहार से उठी यह आवाज पूरे देश में गूंजेगी.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 01, 2025, 11:32 PM IST

Voter Adhikar Yatra: बिहार की राजधानी पटना में 'वोटर अधिकार यात्रा' के आखिरी दिन विपक्ष दलों के तमाम नेता पहुंचे. शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने इस यात्रा को सफल बताते हुए दावा किया कि इस यात्रा का संदेश बिहार के कोने-कोने तक पहुंचा है और अब बिहार की तर्ज पर देशभर में ये यात्रा निकाली जाएगी. संजय राउत ने कहा, 'यात्रा का संदेश पूरे देश में फैलेगा. 'वोटर अधिकार यात्रा' हर राज्य में शुरू होगी. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह एक ऐतिहासिक पहल है.'

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में, हमने वोटों की हेराफेरी के प्रभावों को व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है. अब, इस क्रांतिकारी यात्रा का उद्देश्य देश भर में ऐसी प्रथाओं को रोकना है. सीपीआई (एम) नेता एमए बेबी ने कहा, 'पूरे बिहार के युवाओं और आम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा का समर्थन किया है. संविधान में जो अधिकार लोगों को मिला है, उस अधिकार को बचाने की लड़ाई है. विधानसभा चुनाव में भाजपा की विदाई तय है.'

टीएमसी नेता ललितेश त्रिपाठी ने कहा कि चुनाव आयोग के सामने विपक्ष ने वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर कई सवाल पूछे हैं, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला है. मार्च में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के सामने डुप्लीकेट मतदाता की सूची सामने रखी, लेकिन जवाब नहीं मिला. राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर देश को जगाने का काम किया है. हमारा धर्म है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाएं.

कांग्रेस नेता के. सुरेश ने कहा कि बिहार की जनता ने वोटर अधिकार यात्रा में भरपूर प्यार दिया है. चुनाव आयोग लगातार भाजपा के साथ मिलकर लोगों के अधिकारों से वंचित करने की साजिश रच रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे. इस यात्रा का असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा. एनसीपी (एसपी) नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि यह यात्रा वाकई उल्लेखनीय रही है. पूरा देश जाग उठा है. लोग देख रहे हैं कि कैसे कुछ लोग वोटों की हेराफेरी करके, संविधान को नष्ट करके और उसे रौंदकर सत्ता में आए हैं. वे गणतंत्र को कमजोर कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि जब भी बिहार ने अपनी आवाज उठाई है, देश ने उसका जवाब दिया है, चाहे वह महात्मा गांधी के समय का चंपारण आंदोलन हो, लोहिया का समाजवादी आंदोलन हो, या जयप्रकाश नारायण का 'संपूर्ण क्रांति' का आह्वान हो. जब भी बिहार ने आवाज उठाई है, देश ने उसका समर्थन किया है. यात्रा के दौरान हुई कुछ घटनाओं पर कहा कि भाजपा चाहती थी कि इस यात्रा को बदनाम किया जाए.

इनपुट- आईएएनएस

