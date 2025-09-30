Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2942520
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: वोटर लिस्ट में नाम देखना है तो www.voters.eci.gov.in/ पर क्लिक करें, यह नंबर होना जरूरी

Bihar Chunav 2025 Final Voter List: भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. इस वेबसाइट पर जाकर कोई भी अपना नाम चेक कर सकता है.  

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Sep 30, 2025, 05:28 PM IST

Trending Photos

Bihar Chunav 2025: वोटर लिस्ट में नाम देखना है तो www.voters.eci.gov.in/ पर क्लिक करें, यह नंबर होना जरूरी
Bihar Chunav 2025: वोटर लिस्ट में नाम देखना है तो www.voters.eci.gov.in/ पर क्लिक करें, यह नंबर होना जरूरी

Bihar Chunav 2025: भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार चुनाव 2025 के लिए फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया है. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम वोटर लिस्ट में देख सकते हैं. इसके लिए आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर क्लिक करना होगा. बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया है. अगर आपको अपना नाम देखना है तो इसके लिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है. अगर वोटर आईडी कार्ड पास में नहीं है तो कम से कम वोटर आईडी का नंबर तो होना ही चाहिए.

READ ALSO: Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग ने जारी कर दी फाइनल वोटर लिस्ट

वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए सबसे पहले आपको https://voters.eci.gov.in/ पर क्लिक करना होगा. उसके बाद आपके सामने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पेज दिखेगा. उसमें दो विकल्प दिए गए होंगे. सबसे पहले रेड कलर में सर्च योर नेम इन ड्राफ्ट रोल का लिंक होगा तो हरे कलर में डाउनलोड एसआईआर ड्राफ्ट रोल का विकल्प आएगा. अगर आपको अपना नाम देखना है तो रेड कलर वाले लिंक पर क्लिक करें और अगर आपको पूरा वोटर लिस्ट डाउनलोड करना है तो हरे रंग वाले पर क्लिक करें.

Add Zee News as a Preferred Source

रेड कलर वाले लिंक पर क्लिक करते ही मतदाता सेवा पोर्टल का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको कुछ जानकारियां भरनी होंगी. सबसे पहले आपको अपना राज्य चुनना होगा और उसके बाद एपिक नंबर डालना होगा. एपिक नंबर से यहां मतलब है वोटर आईडी का नंबर. एपिक नंबर डालने के बाद आपको एक कैप्चा भी फिल करना होगा. उसके बाद सबमिट का बटन दबाएं. आपके सामने आपकी पूरी डिटेल होगी.

इस तरह 25 जून, 2025 से शुरू हुई बिहार एसआईआर की प्रक्रिया 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशन के साथ ही खत्म हो गई है. 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar Election 2025ECIFinal Voter List

Trending news

Bihar Election 2025
वोटर लिस्ट में नाम देखना है तो www.voters.eci.gov.in/ पर क्लिक करें
Jharkhand Crime News
हवालात में बंद युवक की संदिग्ध मौत, छेड़खानी के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी
Tapti Ganga Express train
Tapti Ganga Express: थावे जंक्शन से सूरत तक ताप्ती गंगा एक्सप्रेस की शुरुआत
nitish kumar
PM मोदी के सपने को सकार करेंगे CM नीतीश कुमार, 11 जिलों में कर दी ये बड़ी शुरुआत
Bihar Election 2025
Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग ने जारी कर दी फाइनल वोटर लिस्ट
Bhagalpuri silk
चुनावी मौसम में भागलपुरी सिल्क और लिनन की बढ़ी डिमांड, नेताओं के लिए बनी पहली पसंद
siwan news
सिवान में बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश, स्क्रैप की दुकान से बाइक के पार्ट्स किए बरामद
bihar chunav 2025
पवन सिंह की BJP में वापसी पर सियासी पारा चढ़ा, RJD-कांग्रेस ने कही ये बात
Pawan Singh
'पवन सिंह BJP में थे और आगे भी रहेंगे...', कुशवाहा संग बैठक के बाद बोले विनोद तावड़े
Navratri 2025
Navratri 2025: महानवमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व, जानिए शुभ मुहूर्त और विधि
;