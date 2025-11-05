Advertisement
Bihar Chunav 2025: मुझे वोट डालना है लेकिन ID घर पर रह गई – क्या करूं?

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा का चुनाव कल यानी 6 नवंबर को होने वाले हैं, जिसके लिए पूरा बिहार प्रसाशन अलर्ट पर भी है. इन सब तैयारियों को देखते हुए, कल मतदाता भी मतदान करने के लिए अपने बूथ पर पहुंचेंगे. ऐसे में अगर बूथ पर पहुंचने के बाद अगर आपको पता चलें की आप अपना वोट कैसे डालेंगे. आइए आज आपको इसके बारे में बताते हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Nov 05, 2025, 05:02 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में 24 घंटो से भी कम का समय बचा हुआ है. इन चुनावों में वोट डालना हर भारतीय नागरिक का अधिकार होता है. आप यह जरूर देख लें कि वोटिंग से पहले आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं. ऐसे में अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है या फिर बूथ पर पहुंचने के बाद आपने देखा कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड भूल गए हैं, तो घबराइए नहीं आज हम आपको बताएंगे की आपको ऐसे समय पर क्या करना चाहिए.

बिना वोटर आईडी कार्ड के वोट
अगर आप बूथ पर अपना वोटर आईडी कार्ड ले जाना भूल जाते हैं तो भी आप वोट डाल सकते हैं. बस इसके लिए यह जरूरी है, आपका नाम चुनाव आयोग की Electoral Roll में दर्ज होना चाहिए. अगर आपका नाम इस वोटर लिस्ट या कहें तो Bihar Voter List 2025 में है, तो आप वोट देने के लिए योग्य हैं. भले ही आपके पास वोटर आईडी की फिजिकल कॉपी हो या फिर न हो.

बता दें कि ECI हर वोटर को यूनिक 10 अंकों का EPIC नंबर का वोटर आईडी कार्ड देता है, ऐसे में अगर आपका कार्ड खो गया है या आपके पास नहीं है, तो भी आप वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल हैं. हालांकि आपको बता दें कि इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा मान्य किसी अल्टरनेटिव आईडेंटिटी प्रूफ को बूथ पर दिखाना पड़ेगा.

वोट के लिए कौन से आईडेंटिटी प्रूफ की जरूरत
आपको बता दें कि वोट डालने के लिए आपको पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक जिसमें फोटो हो, पेंशन बुक, सरकारी या पीएसयू द्वारा जारी सर्विस आईडी कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय द्वारा जारी), एनपीआर स्मार्ट कार्ड, सांसद/विधायक/विधान पार्षद का आधिकारिक पहचान पत्र और सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी में से कोई भी एक प्रूफ होना चाहिए. अगर आपके पास इनमें से कोई एक आईडेंटिटी प्रूफ है और आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है. आप वोट डाल सकते हैं.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

