'अभी शादी हुई नहीं सुहागरात की चिंता क्यों?' इंडिया ब्लॉक में सीएम के उम्मीदवार पर रोहिणी का विवादित बयान
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2902404
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'अभी शादी हुई नहीं सुहागरात की चिंता क्यों?' इंडिया ब्लॉक में सीएम के उम्मीदवार पर रोहिणी का विवादित बयान

Bihar Chunav 2025: राजद अध्यक्ष लालू यादव की पुत्री रोहिणी आचार्या ने इंडिया ब्लॉक में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अभी मतदाताओं के अधिकार की लड़ाई प्राथमिकता है, सीएम चेहरे की चर्चा बाद में होगी. साथ ही नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव की घोषणाओं की नकल का आरोप लगाते हुए दावा किया कि इस बार भाजपा का सफाया तय है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 30, 2025, 01:24 PM IST

Trending Photos

रोहिणी आचार्य
रोहिणी आचार्य

Bihar Chunav 2025:  लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शनिवार को राजद अध्यक्ष लालू यादव की पुत्री रोहिणी आचार्या भी शामिल हुई हैं. इस बीच, उन्होंने इंडिया ब्लॉक में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर एक अजीबोगरीब बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अभी शादी नहीं है, सुहागरात किसके साथ मनाया जाएगा, इसकी चिंता है. उन्होंने कहा कि जो जरूरी है, वही पहले होगा.दरअसल, उन्होंने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि अभी मतदाताओं के अधिकार की लड़ाई चल रही है. अभी शादी की बात ही नहीं चल रही है और सुहागरात किसके साथ मनाया जाएगा, उसकी चर्चा हो रही है. जो ज्यादा ज़रूरी है, उसकी बात नहीं होगी. ‎ ‎इस दौरान, उन्होंने आगे नीतीश कुमार की सरकार पर तेजस्वी यादव की घोषणाओं को नकल करके लागू करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बिहार की जनता एनडीए को जवाब देगी. उन्होंने कहा कि आज उन्हें नौकरी और रोजगार दिखाई पड़ने लगे हैं, पहले कहां थे? इन लोगों ने बिहार में एक सुई की फैक्ट्री भी नहीं लगाई है. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि सारण में जो कुछ भी है, वह लालू यादव और तेजस्वी यादव का किया हुआ है. प्रधानमंत्री हर बार चुनाव में बोलकर जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है. जब तेजस्वी यादव ने घोषणाएं की, तब ये लोग उसी का कॉपी-पेस्ट कर योजना लागू कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: आज वोट काटे जा रहे, फिर राशन कार्ड खत्म होगा, आगे जमीन छीनी जाएगी,: राहुल गांधी

Add Zee News as a Preferred Source

रोहिणी आचार्या पिछले लोकसभा चुनाव में सारण से राजद की टिकट पर चुनाव लड़ी थीं. हालांकि, उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था. उन्हें भाजपा के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने पराजित किया था. 

रोहिणी आचार्या ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा का सफाया तय है. उन्होंने शुक्रवार को कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट को लेकर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा तो संस्कारी पार्टी है. वह लाठी डंडे भी संस्कार के साथ चलाती है. ‎
‎इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Rohini Acharya

Trending news

Bihar News
मौन BJP, गरम बिहार! क्या है इस चुप्पी के पीछे की रणनीति? जिससे हो रही सियासत धुआंधार
rahul gandhi voter adhikar yatra
राहुल गांधी, तेजस्वी यादव संग कदमताल करने बिहार पहुंचे अखिलेश यादव
Bhojpuri news
32 साल की हुईं अक्षरा सिंह, कभी पवन सिंह से था प्यार, अब आरपार की है लड़ाई!
Rani Chatterjee news
रानी चटर्जी का नया अंदाज, 'होंठो पे बस तेरा नाम है' गाने पर लूटी महफिल
Akshara Singh news
अक्षरा सिंह के जन्मदिन पर नीलिमा सिंह ने किया भावुक पोस्ट
Kalpana Patwari
'तनी-तनी सा बात के', मनोज भावुक का लिरिक्स और कल्पना का स्वर, गर्द उड़ा रहा ये गजल
MP Surendra Yadav
NH-33 और रेलवे ओवरब्रिज पर छिड़ा 'क्रेडिट वार', सांसद पर पूर्व सांसद का पलटवार
Jharkhand news
Jharkhand News: 1 सितंबर से लागू नई शराब नीति , ये ब्रांड होंगे सस्ते
Pawan Singh
'इज्जत से खेलने का काम किया जा...', पवन सिंह पर पत्नी ज्योति सिंह का सनसनीखेज आरोप
Nawada Police
दहशत फैलाने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा, 15 लोग चढ़े हत्थे, जानिए पूरी वारदात
;