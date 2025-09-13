Bihar Politics: बिहार अधिकार यात्रा से लाएंगे बदलाव, भाजपा के पास विजन नहीं: तेजस्वी यादव
Bihar Politics: बिहार अधिकार यात्रा से लाएंगे बदलाव, भाजपा के पास विजन नहीं: तेजस्वी यादव

Bihar Politics: तेजस्वी यादव ने शनिवार को 16 सितंबर से शुरू होने वाली बिहार अधिकार यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी जमकर तंज कसा.

 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 13, 2025, 06:40 PM IST

Bihar Politics:  बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बेबाक राय व्यक्त की. इस दौरान उन्होंने 16 सितंबर से शुरू होने वाली बिहार अधिकार यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी. साथ ही, उन्होंने भाजपा नेताओं के प्रस्तावित बिहार दौरे पर टिप्पणी की.

बिहार अधिकार यात्रा को लेकर सवाल किए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछली बार हमारी यात्रा 20 से अधिक जिलों तक हुई थी. अब जो जिले छूट गए थे, वहां जाएंगे और जनता के बीच अपनी बात रखेंगे. यात्रा के नाम में बदलाव को लेकर उन्होंने कहा कि यह उनकी पार्टी की अलग यात्रा है और संयुक्त यात्राओं से अलग है.

तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस बार बिहार में निश्चित तौर पर बदलाव होगा. उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध से परेशान हैं. प्रदेश में जिस तरह से भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा है, लोग निराश हैं और मौजूदा सरकार से गुस्सा है. ऐसे में इस बार बदलाव निश्चित है.

ये भी पढे़ं: सीट शेयरिंग हुई नहीं, भाजपा ने मोतिहारी से प्रत्याशी का कर दिया ऐलान!

नेपाल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर बात करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वहां की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है. हम आशा करते हैं कि वे नेपाल की जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी. नई सरकार लोगों के सपनों को पूरा करेगी.

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर सवाल किए जाने पर तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि जब हम खून, पानी और रिश्ता नहीं चाहते हैं, तो क्रिकेट मैच क्यों हो रहा है? लोग तो सवाल उठाएंगे और यह सरकार से जायज सवाल है.

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ये लोग चुनाव के वक्त ही बिहार को याद करते हैं. चुनाव बीतते ही बिहार को भूल जाते हैं. इस बार जितनी बार भी आएंगे, जनता उन्हें खाली हाथ वापस भेज देगी.

तेजस्वी ने आगे कहा कि भाजपा केवल चुनावी राजनीति करती है और जनता की सेवा के लिए उसका कोई विजन नहीं है. उन्होंने दोहराया कि इस बार बदलाव निश्चित है क्योंकि जनता बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध से ऊब चुकी है.

इनपुट: आईएएनएस

