Bihar News: चुनाव के समय जनता से जो वादा किया, उसे पूरा करेंगे: उपेंद्र कुशवाहा

Bihar News: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार (22 दिसंबर) को चुनाव के वक्त जनता से किए वादों को पूरा करने का संकल्प दोहराया. उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चुनाव के समय एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) की ओर से हमने एक संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखा गया है कि किसानों द्वारा जो फसल उत्पादित की जाती है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादित हो सके? साथ ही बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले? इस बात को ध्यान में रखते हुए हर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की योजना लाई जा रही है. राज्य सरकार ने इसके लिए काम करना भी शुरू कर दिया है. ऐसी यूनिट आने से नौजवानों को रोजगार मिलेगा." कुशवाहा ने कहा, "हमने जो चुनाव के समय जनता से जो वादा किया है, उसे भारत सरकार की मदद से पूरा करेंगे. बिहार में मेरिट की कमी है. यहां से हर साल यूपीएससी समेत कई अन्य क्षेत्रों में लोग निकल रहे हैं. छात्रों की शिक्षा राज्य में ही हो और रोजगार के अवसर भी यहीं पर बनें तो इससे उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा. इसको ध्यान में रखकर शिक्षा के क्षेत्र में कैसे विकास हो, राज्य सरकार इसपर भी ध्यान दे रही है."

'भारत और राज्य सरकार सजग'

सात निश्चय पार्ट-3 के बिहार में लागू होने पर कुशवाहा ने कहा कि गांव में कमजोर वर्ग के लोग कैसे सशक्त हों, इसका ख्याल रखकर सात निश्चय-3 लागू किया गया है. इसपर पार्ट-1 और पार्ट-2 ने भी बेहतर काम किया था. देश और प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम पर उन्होंने कहा, "इसके लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है. टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल दोनों होता है. इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो, जिसके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इस विषय पर भारत और राज्य सरकार सजग है."

-आईएएनएस