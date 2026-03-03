वेलकम इन पॉलिटिक्स निशांत! पिता की राह पर बेटे के कदम, होली के मौके पर जेडीयू को मिलेगा नया 'युवा चेहरा'

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं. वैसे तो विधानसभा चुनाव से पहले पिछले साल ही होली के मौके पर उनकी राजनीतिक शुरुआत की अटकलें गर्म हो गई थीं, लेकिन मामला टलता रहा और अब पूरा एक साल बीत गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री श्रवण कुमार ने साफ साफ इशारा कर दिया है कि निशांत कुमार होली के मौके पर पार्टी में शामिल होंगे और उन्हें राज्यसभा प्रत्याशी भी बनाया जा सकता है. अंदरखाने सब कुछ तय हो चुका है. निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को ग्रैंड एंट्री कहना गलत नहीं होगा. जिसकी राजनीति की शुरुआत ही राज्यसभा से हो, उसके भविष्य के बारे में क्या ही कहा जा सकता है. निशांत कुमार की एंट्री के साथ जनता दल यूनाइटेड को उसका उत्तराधिकारी मिल सकता है और साथ ही साथ युवा चेहरा भी. निशांत कुमार की एंट्री से अब बिहार में राजनीति पूरी तरह युवाओं के हाथों में आ जाएगी.

बिहार की राजनीति पूरी तरह युवा हाथों में होगी

जेडीयू निशांत कुमार के हाथों में होगी तो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के हाथों में. चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति को संभाल ही चुके हैं तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने बेटे को मंत्री बनाकर भविष्य का संकेत दे दिया है. जीतनराम मांझी पहले ही अपने बेटे संतोष मांझी को पार्टी का अध्यक्ष बना चुके हैं. रही बात भाजपा और कांग्रेस की तो ये दोनों राष्ट्रीय दल हैं और इनमें पीढ़ीगत परिवर्तन तो हो सकते हैं, लेकिन उत्तराधिकार वाला सवाल इनसे नहीं जुड़ा है. भाजपा ने तो पीढ़ीगत परिवर्तन किए भी हैं. वह तो पहले ही सुशील कुमार मोदी वाली भाजपा की परछाई से बाहर निकल चुकी है. कांग्रेस में भी कन्हैया कुमार जैसे युवा नई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार किए जा रहे हैं. इस तरह बिहार में सभी दलों के बीच अब पीढ़ीगत परिवर्तन हो चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

READ ALSO: निशांत कुमार ज्वाइन कर रहे पॉलिटिक्स? मंत्री श्रवण कुमार ने दे दिया बड़ा इशारा

परिवारवाद का सवाल परेशान करता रहेगा नीतीश कुमार को

हालांकि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक सवाल बार बार परेशान करता रहेगा कि परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करने के बाद अंत में बेटे को लेकर आ ही गए. नीतीश कुमार चुनावी रैलियों में और अन्य कार्यक्रमों में, विधानसभा में परिवारवाद पर लंबा-चौड़ा भाषण दे चुके हैं और इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को निशाना बनाते आ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी पार्टी बचाने के लिए उसी परिवारवाद का सहारा लेना पड़ा. दरअसल, जेडीयू को हमेशा यह डर सताता आ रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद पार्टी कौन संभालेगा और एकजुट रख सकेगा. निशांत कुमार को उनकी सादगी और विवादों से दूर रहने की छवि के चलते जेडीयू को उनमें संभावना दिखी और अब वे राजनीतिक एंट्री से बस कुछ घंटे ही पीछे रह गए हैं.

तेजस्वी उड़ाते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्र का मजाक

जेडीयू के सामने एक मजबूरी यह भी थी कि चुनावी रैलियों में तेजस्वी यादव उनकी उम्र का हवाला दिया करते थे. उनकी बीमारियों पर टिप्पणी करते थे. भूलने की बीमारी की बात कहते थे, ताकि जनता पर असर हो कि उनका नेतृत्व करने की ताकत अब नीतीश कुमार में नहीं रही, लेकिन जनता ने तेजस्वी यादव की उन सभी बातों को खारिज करते हुए यह जाहिर कर दिया कि भले ही नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, लेकिन विकल्प में मौजूद तमाम युवाओं के बरक्स वे बिहार की जरूरत हैं. निशांत कुमार के आ जाने से जेडीयू के पास भी एक बड़ा युवा चेहरा हो जाएगा, जो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को तगड़ा जवाब दे सकता है.

निशांत को लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कहा

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री के बारे में बताते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि उनका आना अब तय हो चुका है. वर्षों से पार्टी नेता और कार्यकर्ता इसकी मांग कर रहे थे. होली के मौके पर वे पार्टी में शामिल होंगे और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी. निशांत कुमार को क्या राज्यसभा भेजा जाएगा? इस सवाल के जवाब में श्रवण कुमार ने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है. एक दो दिनों में सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और मंत्री अशोक चौधरी पहले ही निशांत कुमार की सादगी और उनकी शिक्षा की तारीफ करते हुए राजनीति के फिट बता चुके हैं.

तेजस्वी यादव को मिलने वाली है कड़ी चुनौती

पिछले दिनों राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने भी निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर कहा था कि लोकतंत्र में सबका स्वागत है, लेकिन नीतीश कुमार जी को यह साफ करना चाहिए कि जिस परिवारवाद के खिलाफ वे राजनीति करते रहे, आज उसी रास्ते पर क्यों जा रहे हैं. दरअसल, निशांत कुमार के राजनीति में आने से तेजस्वी यादव के उस दावे को चुनौती मिलने वाली है, जिसमें वे खुद को बिहार का युवा नेता के रूप में पेश करते आ रहे हैं. निशांत कुमार सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली क्लीन इमेज के साथ डेब्यू करने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव की आक्रामकता के आगे उनकी सादगी एक विकल्प बन सकती है.

जेडीयू को मिल जाएगा उत्तराधिकारी

निशांत कुमार के आने से जेडीयू को नया उत्तराधिकारी मिल जाएगा और पावर शिफ्टिंग भी हो जाएगी. जेडीयू में उनके आने से युवाओं को आगे आने का मौका मिलेगा और अनुभव के साथ साथ यूथ को भी वरीयता मिलने की संभावना रहेगी. इसके साथ ही पार्टी में गुटबाजी पर लगाम लग सकेगी. अभी जेडीयू में ललन सिंह, संजय कुमार झा, अशोक चौधरी जैसे कद्दावर नेताओं के बीच वर्चस्व की जंग दिख जाती है, लेकिन निशांत कुमार के जेडीयू में आने से पार्टी एक केंद्रबिंदु पर जाकर मिल जाएगी. जेडीयू के साथ दिक्कत यह भी थी कि कार्यकर्ता नीतीश कुमार के अलावा किसी को अपना सर्वमान्य नेता नहीं मानते थे. ऐसे में उनके बेटे निशांत कुमार का चेहरा सभी को स्वीकार्य होगा.

निशांत बनाम तेजस्वी बनाम चिराग पासवान

निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं तो निशांत बनाम तेजस्वी बनाम चिराग पासवान का त्रिकोणीय मुकाबला शुरू होगा. तीनों हमउम्र होंगे और तीनों में यह होड़ रहेगी कि बिहार के युवाओं के बीच कैसे अपनी पैठ और मजबूत बनाएं. निशांत कुमार के पास उनकी सादगी, उच्च शिक्षा और नीतीश कुमार का विकास मॉडल रहेगा तो तेजस्वी यादव के पीछे लालू प्रसाद यादव की विरासत और माई समीकरण के साथ साथ उनकी आक्रामक शैली रहेगी. साथ ही चिराग पासवान की बात की जाए तो आधुनिकला, भाजपा समर्थित राजनीति और पीएम मोदी के हनुमान वाली छवि उनको मजबूती देते रहेंगे.

भाजपा के लिए किस तरह फायदेमंद

भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो निशांत कुमार का सक्रिय राजनीति में आना न केवल उसके लिए फायदेमंद होगा, बल्कि जेडीयू को स्थिर नेतृत्व मिलने से एनडीए में दरार पड़ने की संभावना कम हो जाएगी.

भाजपा के वरिष्ठ नेता मानते हैं कि निशांत कुमार एक मृदुभाषी नेता हैं और उनके साथ तालमेल बिठाना आसान रहेगा. जानकारों का मानना है कि निशांत कुमार को अपनी सादगी से सक्रियता तक का सफर करना होगा. अब तक वे कैमरे की चकाचौंध और भीड़ से दूर रहते आए हैं. अगर राज्यसभा में वे जाते हैं तो उनको अपनी वाकपटुता और राजनीतिक समझ भी जाहिर करनी होगी.