West Bengal Chunav 2026: बंगाल में बिहारी दलों की साख दांव पर, क्या इस बार खाता खोल पाएंगे नीतीश, मांझी और चिराग?

Bengal Chunav 2026: पिछली बार बिहार के दलों को बंगाल में शर्मनाक शिकस्त का सामना किया था. जेडीयू, लोजपा और हम के सभी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी. पिछले प्रदर्शन को बुरा सपना मानकर तीनों दल इस बार फिर बंगाल चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 08, 2026, 04:04 PM IST

क्या इस बार खाता खोल पाएंगे नीतीश, मांझी और चिराग? (फाइल फोटो)
West Bengal Chunav 2026: बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है. इस बार बीजेपी काफी अग्रेसिव मोड में नजर आ रही है. बंगाल में भी बिहार की तरह ही सियासी रणनीति पर काम किया जा रहा है. पार्टी ने अपने स्थानीय नेताओं को 'करो या मरो' का नारा देते हुए बूथ स्तर पर टीएमसी को घेरने का प्लान तैयार किया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी इस बार एक बूथ पर कम से कम पांच नेताओं-कार्यकर्ताओं की टीम तैनात करने जा रही है. यह टीम जनता को ममता सरकार की नाकामियां बताने का काम करेगी. इसके साथ ही पार्टी ने राज्य को पांच जोनों में बांटा है और छह संगठन मंत्रियों और छह अन्य राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को  तैनात कर दिया है. 

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज (गुरुवार, 8 जनवरी) बंगाल दौरे पर हैं. वह कोलकाता के तंगरा इलाके में पार्टी की ओर से आयोजित 'डॉक्टर्स मीट' में हिस्सा लेंगे. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल भाजपा की कोर टीम के साथ भी बैठक करेंगे. इस बैठक में पार्टी की चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे. इस बैठक में पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और पश्चिम बंगाल भाजपा के अन्य बड़े नेता शामिल होंगे. बंगाल के चुनाव प्रभारी से नड्डा फीडबैक ले सकते हैं. 

वहीं बिहार के रिजल्ट से उत्साहित बीजेपी की राह बंगाल में आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि उसे विरोधियों के साथ-साथ अपनों के विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है. दरअसल, बिहार एनडीए में शामिल जेडीयू, लोजपा-रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी बंगाल में अपना विस्तार करने की चाहत रखते हैं. तीनों दलों की चाहते हैं कि बंगाल में भी एनडीए एकजुट होकर लड़े और बीजेपी उनके लिए सीटें छोड़े. बीजेपी इस पर क्या फैसला लेती है, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन बिहार के दलों का बंगाल में कोई खास जनाधार नहीं है. पिछले चुनाव में जेडीयू, लोजपा और हम को बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा था. 

पिछले चुनाव में जेडीयू ने प्रदेश की 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी. इस चुनाव में जेडीयू को कुल 11 हजार 538 वोट ही हासिल हुए थे. पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब था कि कोई भी प्रत्याशी 2000 वोट नहीं ला सका था. कई सीटों पर तो 100 से भी कम वोट मिले थे. रानीगंज सीट से जेडीयू उम्मीदवार राजकुमार पासवान को सबसे अधिक 1609 वोट हासिल हुए थे. वहीं लोजपा ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और सिर्फ 6,920 हासिल कर सकी थी. जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने 03 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 1,650 वोट बटोरे थे. इस बार भी तीनों दल बंगाल में अपनी ताकत आजमाने की कोशिश कर रहे है.

