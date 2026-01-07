West Bengal Chunav 2026: पश्चिम बंगाल में पिछली बार JDU लड़ी तो थी पर मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रही

Bengal Chunav 2026: बिहार एनडीए में शामिल जेडीयू, लोजपा-रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी बंगाल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. चुनाव आयोग के डाटा के अनुसार, पिछली बार जेडीयू ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी. पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब था कि कोई भी प्रत्याशी 2000 वोट नहीं ला सका था. सबसे अधिक 1609 वोट रानीगंज सीट से उम्मीदवार राजकुमार पासवान को मिले थे, जबकि चौरंगी से कैंडिडेट अनिल सिंह को सबसे कम 81 मत हासिल हुए थे.
JDU Performance In West Bengal Chunav 2026: पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. बिहार चुनाव के बाद पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर टिकी हैं, क्योंकि बीजेपी का 'विजय रथ' अक्सर बंगाल में आकर रुक जाता है. बीजेपी पिछले दो बार से सत्ताधारी टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन ममता बनर्जी को कुर्सी से हटाने में नाकाम रही है. हालांकि, बिहार की शानदार जीत भाजपाईयों के लिए 'बूस्टर डोज' जैसी है. इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर अदना से कार्यकर्ता तक, सभी 'बंगाल फतह' के दावे कर रहे हैं. 'बिहार विजय' ने बीजेपी ही नहीं बल्कि उसके सहयोगियों के हौसले को भी बढ़ा दिया है. बिहार एनडीए में शामिल जेडीयू, लोजपा-रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी बंगाल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी ने मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है और बीजेपी को भरोसा दिलाया है कि वह इन सीटों को जीतने में कामयाब होगी. जेडीयू के दावे में कितना दम है, आइए पिछले चुनाव से इसकी हकीकत भी चेक कर सकते हैं.
|क्रम संख्या
|उम्मीदवार का नाम
|प्राप्त वोट
|1
|कलावती चिक बराइक
|1399
|2
|मदन कुमार उरांव
|423
|3
|भूषण कुमार सोनी
|447
|4
|कामाख्या सरकार
|954
|5
|भाबतोष लाहिड़ी
|73
|6
|उमा दास
|275
|7
|मणिक कुमार दास
|1380
|8
|मंजय कुमार रॉय
|175
|9
|अनिल कुमार सिंह
|81
|10
|मो. नुरुल हुदा
|137
|11
|अनामिका सिंह
|545
|12
|अमित कुमार घोष
|654
|13
|संजीबन हजरा
|915
|14
|राज कुमार
|1612
|15
|गौरी शंकर बनर्जी
|1484
|16
|अमरजीत फुलमली
|984
जेडीयू का प्रदर्शन इतना खराब था कि कोई भी प्रत्याशी 2000 वोट नहीं ला सका और सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी. कई सीटों पर तो 100 से भी कम वोट मिले थे. रानीगंज सीट से जेडीयू उम्मीदवार राजकुमार पासवान को सबसे अधिक 1609 और चौरंगी से कैंडिडेट अनिल सिंह को सबसे कम 81 मत हासिल हुए थे. इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने 10 सीटों और जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने 03 सीटों पर चुनाव लड़ा था. इन तीनों दलों को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी. इस बार भी तीनों दल बंगाल चुनाव लड़ने के मूड में हैं और बीजेपी पर गठबंधन के तहत सीटें छोड़ने का दबाव बना रहे हैं.