West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल की वो विधानसभा सीटें, जिनकी सीमा बिहार से लगती है

Bihar Impact In Bengal Chunav 2026: इस साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं. यहां सत्ताधारी टीएमसी को पिछले दो बार से बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है. हालांकि, भारतीय जनता पार्टी अभी तक सीएम ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने में नाकाम रही है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के हौसले काफी बुलंद हैं. बीजेपी के सर्वोच्च नेता पीएम मोदी का कहना है कि बिहार से जो संदेश निकला है, वो बंगाल तक जाएगा. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि 'गंगा जी, यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है. बिहार ने बंगाल में बीजेपी की विजय का रास्ता भी बना दिया है. मैं बंगाल के भाइयों-बहनों को भी आश्‍वस्‍त करता हूं कि अब बीजेपी आपके साथ मिलकर पश्‍च‍िम बंगाल से भी जंगलराज को उखाड़ फेंकेगी.' वहीं बीजेपी के चुनावी चाणक्य यानी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का दावा है कि इस बार भाजपा बंगाल की 200 से अधिक सीटें जीतेगी. अब सवाल यह है कि क्या बिहार चुनाव का असर बंगाल में भी देखने को मिलेगा?

सियासी जानकारों के मुताबिक, बिहार चुनाव का असर भले ही पूरे बंगाल में देखने को ना मिले, लेकिन उन सीटों पर जरूर पड़ेगा, जो बिहार से जुड़ी हैं. बता दें कि बंगाल का एक बड़ा हिस्सा बिहार से जुड़ता है. बंगाल के उत्तर दिनाजपुर और मालदा जिलों की सीमा बिहार के किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों को छूती है. उत्तर दिजानपुर में चोपड़ा, इस्लामपुर, गोलपोखर, चाकुलिया और करनदिघी विधानसभा सीटें आती हैं. वहीं मालदा में हरिश्चंद्रपुर, चांचल और रतुआ विधानसभा सीटें आती हैं. इसके अलावा मुर्शिदाबाद, हावड़ा, आसनसोल और पुरुलिया बेल्ट में बिहार के काफी लोग रहते हैं, जो अब बंगाल के वोटर भी हैं.

बिहार की तरह बंगाल में भी चुनाव से पहले SIR कराई जा रही है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं. उन्होंने SIR प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक उल्लंघनों और प्रशासनिक खामियों पर गंभीर चिंता जताई है. सीएम ममता ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखकर शिकायत की है कि SIR के दौरान बड़ी संख्या में योग्य मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं. मुख्यमंत्री का कहना है कि SIR से अपूरणीय क्षति होगी, बड़े पैमाने पर मतदाताओं के मताधिकार का हनन होगा और लोकतंत्र की नींव पर प्रहार होगा. वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तुष्टिकरण का आरोप लगाया है. बीजेपी का आरोप है कि वोट के लिए मुख्यमंत्री की ओर से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश की जा रही है.