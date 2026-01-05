Advertisement
West Bengal Chunav 2026: क्या बंगाल चुनाव में टूट जाएगा NDA? JDU ने BJP से कर दी ये बड़ी डिमांड, चिराग-मांझी भी बढ़ाएंगे टेंशन

Bengal Vidhan Sabha Chunav 2026: बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच होना है, लेकिन बिहार एनडीए में शामिल घटक दल भी 'बंगाल के रण' में कूदने की तैयारी कर रहे हैं. नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की लोजपा-रामविलास की कोशिश खुद को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की है, जबकि जीतन राम मांझी की हम भी अब बिहार के बाहर पैर पसारने की तैयारी कर रही है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 05, 2026, 02:19 PM IST

बिहार एनडीए
Bengal Chunav 2026: इस साल अप्रैल-मई के करीब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने हैं. पिछले साल बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनमें एकजुट एनडीए के सामने महागठबंधन को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था. बिहार चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी का पूरा फोकस 'बंगाल फतह' पर है. इस जीत ने सिर्फ भाजपाईयों का ही हौसला नहीं बढ़ाया है, बल्कि बीजेपी के साथी दलों के लिए भी बूस्टर डोज का काम किया है. बिहार एनडीए में शामिल जेडीयू, लोजपा-रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी बंगाल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने तो मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है. उसका कहना है कि बीजेपी को मुस्लिमों का वोट नहीं मिलता है, जबकि नीतीश कुमार की मुस्लिम वोटबैंक पर अच्छी पकड़ है. इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. बंगाल के कारण बिहार में भी गठबंधन की सेहत पर असर पड़ सकता है.

बिहार जीतने के बाद बीजेपी की पूरी मशीनरी 'बंगाल' की तरफ कूच कर चुकी है. बीते दो विधानसभा चुनावों से सीख लेते हुए पार्टी इस बार हर सीट के लिए अलग रणनीति तैयार करने में जुटी है और इसके लिए पन्ना प्रमुख को एक्टिवेट कर दिया गया है. सूत्रों के अनुसार, पार्टी इस बार मुस्लिम बाहुल्य 50 सीटों को अपनी ज्यादा एनर्जी खर्च करने के मूड में नहीं है. इस सीटों को नकारात्मक सूची में रखकर शेष 244 सीटों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. पार्टी का मानना है कि अगर इन 244 सीटों पर मेहनत कर ली जाए तो 'जादुई आंकड़े' तक पहुंचा जा सकता है. बीजेपी की इस रणनीति को देखते हुए जेडीयू ने अब मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है. 

बता दें कि जेडीयू ने पिछली बार बंगाल की 45 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. हालांकि, एक सीट पर पार्टी का खाता नहीं खुल सका था. जेडीयू का प्रदर्शन इतना खराब था कि कोई भी प्रत्याशी 2000 वोट नहीं ला सका और सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी. कई सीटों पर तो 100 से भी कम वोट मिले थे. रानीगंज सीट से जेडीयू उम्मीदवार राजकुमार पासवान को सबसे अधिक 1609 और चौरंगी से कैंडिडेट अनिल सिंह को सबसे कम 81 मत हासिल हुए थे.

उधर इस बार केंद्री मंत्री चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी बंगाल की ओर देख रहे हैं. चिराग ने खगड़िया से लोकसभा सांसद राजेश वर्मा को बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी है. दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी HAM भी पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी. सियासी गलियारों में चर्चा है कि बिहार में मिली सफलता से मांझी की पार्टी काफी गदगद है और फैसला लिया है कि उनकी पार्टी बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ेगी. मांझी जिस समुदाय से आते हैं उनकी बंगाल में अच्छी खासी तादाद है. हालांकि, लोजपा-रामविलास और हम दोनों दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या फिर किस गठबंधन का हिस्सा होंगे, यह अभी क्लियर नहीं है. लेकिन माना जा रहा है कि दोनों एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं. 

