Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल के नए CM को शपथ दिलाएंगे 'बिहारी बाबू', पत्रकार के अलावा जासूस भी रह चुके हैं आरएन रवि

Bengal Election Result 2026: बीजेपी लहर में TMC सिर्फ 81 पर सिमट गई है. खुद सीएम ममता बनर्जी अपनी सीट हार गईं. बीजेपी की ओर से सीएम की रेस में सुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है.
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West Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल की 293 सीटों के नतीजे आ गए. इस बार बीजेपी ने 206 सीटों पर जीत दर्ज कर है. वहीं ममता बनर्जी की पार्टी TMC सिर्फ 81 पर सिमट गई है. बीजेपी लहर में सीएम ममता बनर्जी खुद अपनी सीट हार गईं. भवानीपुर से सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,114 वोटों से हराया. सुवेंदु के खिलाफ यह उनकी लगातार दूसरी हार है. इसी के साथ बीजेपी की ओर से सीएम की रेस में सुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है. उनके अलावा मुख्यमंत्री की रेस में अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली का नाम सामने आ रहा है.
बंगाल का नया सीएम चाहे जो कोई भी बने, लेकिन उसे शपथ एक बिहारी ही दिलाएगा. दरअसल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि का संबंध बिहार से है. इनका पूरा नाम रविंद्र नारायण रवि है. रवींद्र नारायण रवि का जन्म 3 अप्रैल 1952 को पटना में हुआ था. उन्होंने 1974 में भौतिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की. आईपीएस अधिकारी बनने के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है. वे सीबीआई और इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काम कर चुके हैं.
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वे जासूसी के अलावा पत्रकार भी रह चुके हैं. साल 2018 में पीएम मोदी ने उन्हें भारत के उप राष्ट्रीय सचिव सलाहकार बनाया था और 2019 में उन्हें नगालैंड के राज्यपाल बनाया गया था. इतना ही नहीं 2019 से 2020 तक उन्हें मेघालय का अतिरिक्त प्रभार भी मिला था. इसके बाद आरएन रवि को 18 सितंबर 2021 को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया था. आरएन रवि को मार्च में ही पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था. उन्होंने सीवी आनंद बोस की जगह ली थी.