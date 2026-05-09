Bengal New CM: सम्राट और हिंमता की कतार में खड़े हुए शुभेंदु अधिकारी, सूची में और भी हैं नाम

West Bengal New CM: बंगाल का सीएम बनते ही शुभेंदु अधिकारी भी बिहार के सीएम सम्राट चौधरी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा की कतार में खड़े हो गए हैं. ये वो नेता हैं, जो दूसरे दलों से बीजेपी में आए हैं.
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West Bengal New CM: बंगाल की राजनीति में आज (शनिवार, 4 मई) बड़ा बदलाव हो गया है. टीएमसी अध्यक्ष और पूर्व सीएम ममता बनर्जी को हारने वाले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. बंगाल का सीएम बनते ही शुभेंदु अधिकारी भी बिहार के सीएम सम्राट चौधरी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा की कतार में खड़े हो गए हैं. दरअसल, ये दोनों नेता दूसरे दलों से बीजेपी में आए थे और आज अपने-अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं. शुभेंदु के साथ भी यही बात लागू होती है.
बता दें कि बंगाल की राजनीति में शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे. उन्होंने 1998 में तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया था. नंदीग्राम आंदोलन के दौरान वे ममता बनर्जी के सबसे अहम सहयोगियों में थे और 2011 में वाममोर्चा सरकार को हटाने में उनकी बड़ी भूमिका मानी गई. हालांकि, उनकी शुरुआती राजनीति कांग्रेस से शुरू हुई थी. साल 2020 में शुभेंदू का तृणमूल कांग्रेस के साथ टकराव बढ़ा. उन्होंने पहले मंत्री पद छोड़ा, फिर विधायक पद से इस्तीफा दिया और 19 दिसंबर 2020 को अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए थे. बीजेपी में रहते हुए उन्होंने ममता सरकार को उखाड़ फेंका और अब राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बन गए हैं.
शुभेंदु से पहले सम्राट चौधरी, हिमंता बिस्वा सरमा, पेमा खांडू, सर्वानंद सोनोवाल और एन बीरेन सिंह जैसे नाम भी इसी लिस्ट में देखने को मिलते हैं. बीजेपी ने दूसरे दलों से आने वाले कई नेताओं को सीएम बनाया है. इनमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई भी शामिल हैं. बिहार के नए-नए सीएम बने सम्राट चौधरी कभी लालू यादव के सिपाही हुआ करते थे.
बाद में उन्होंने जेडीयू का दामन थामा और नीतीश कुमार सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन 2018 के आसपास उनका झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जॉइन कर ली थी. बीजेपी ने उन्हें बिहार का प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम बनाया था. अब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी है. वे बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री हैं.