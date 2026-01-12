ईह से साहेब तक... 1995 के चुनावों में जीत के बाद राबड़ी देवी की नजरों में बढ़ गया था लालू प्रसाद यादव का रुतबा

बिहार में महिलाएं अपने पतियों का नाम नहीं लेतीं और ईह कहकर संबोधित करती हैं. जमाने से यह संबोधन उत्तर बिहार के घरों में औरतों की ओर से किया जाता आ रहा है. इसका शाब्दिक अर्थ तो दुख के समय निकलने वाला शब्द माना जाता है, लेकिन बिहार में पतियों को संबोधित करने वाला ईह शब्द अपने अर्थ से ऊपर जा चुका है. राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी शादी के बाद ईह कहकर बुलाती थीं, लेकिन शादी के 22 साल बाद राबड़ी देवी ने लालू प्रसाद यादव को साहेब कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया था. वह साल 1995 का समय था और तब लालू प्रसाद यादव ने विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल की थी.

'बंधु बिहारी' किताब में वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर ने लिखा है- 'ईह 'अन्य पुरुष एकवचन' शब्द है, जिसका उपयोग बिहारी पत्नियां अपने पतियों के लिए करने की अभ्यस्त हैं. 1973 में जब उनका विवाह हुआ था, राबड़ी देवी के पास न तो अपने पति को 'साहेब' कहकर बुलाने की समझ थी, न ही कारण. वे 14 वर्ष की ग्रामीण बालिका थीं, जिन्हें शायद शब्दों के वजन का ज्ञान ही नहीं था और लालू यादव साहेब थे भी नहीं. वे पटना पशु चिकित्सा महाविद्यालय के निचले दरजे के एक कर्मचारी थे, एक क्लर्क, जो सबकी टेबल पर चाय और एक अफसर से दूसरे तक फाइलें पहुंचाता था. इसलिए 'ईह' पर्याप्त था. 1995 के विधानसभा चुनावों के बाद एकाएक ही वे तत्परता से विकल्पों की तलाश करने लगीं. उनके पति ने बहुत कठिन बाधाओं को पार करके एक उल्लेखनीय विजय प्राप्त की थी.'

संकर्षण ठाकुर ने लिखा- '1995 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव बेलगाम विजेता बनकर उभरे थे. उनका प्रशिक्षण काल पूरा हो था. 1995 का व्यस्त वसंत उनकी शासक के रूप में पुष्टि का मौसम था. उ विजय किसी अभूतपूर्व उपलब्धि से कम नहीं थी. लालू यादव, डॉ. श्रीकृष्ण सिन्हा के बाद पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने पूरे कार्यकाल के लिए कार्यालय में रहने के बाद दोबारा सत्ता बनाए रखी थी. इसलिए अब केवल 'ईह' शब्द से राबड़ी देवी का काम चलने वाला नहीं था. लालू यादव, बिहार के फिर से निर्वाचित मुख्यमंत्री, अपने घर में एक बेहतर खिताब के अधिकारी थे. पुराने संबोधन 'ईह' को विदा करना था, इसलिए लालू यादव राबड़ी देवी के लिए 'साहेब' बन गए और आगे से दुनिया भी उन्हें इसी नाम से जानने वाली थी.'

ठाकुर बंधु बिहारी में लिखते हैं- 'अब इस संबोधन को कोई चीज नहीं बदल सकती थी. साहेब हमेशा साहेब ही रहनेवाले थे- तब भी, जब वह साहेब नहीं रहे. साहेब की इच्छा थी कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनें और साहेब की इच्छा पूरी हुई. लालू यादव की उँगली के एक इशारे पर उनकी पार्टी राबड़ी देवी की पूजा करने लगी, भले ही अनिच्छा से. नौकरशाही रक्षक के इस परिवर्तन के हाथों की दासी बन गई थी, विपक्ष विस्मय से हाँफने या आक्रोश से शिथिल होने के अलावा कुछ नहीं कर पाया. मुख्यमंत्री पद पर न होने के बावजूद, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में होने के बावजूद, सिर्फ बेल पर बाहर आने के बावजूद लालू यादव बिहार पर यूँ शासन कर रहे थे जैसे वह उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो. राबड़ी देवी का उनको 'साहेब' बुलाना शुरू करना सही साबित हो गया था.'