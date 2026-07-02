/न्यायिक आयोग बनाने और पुलिसवालों का तबादला छोड़ भरत तिवारी के परिवार के आंसू पोंछने के लिए सम्राट सरकार ने क्या किया?

आरोपी एसडीपीओ को नई पोस्टिंग देने के सवाल पर भाजपा और सरकार के प्रवक्ताओं का कहना है कि यह एक रुटीन और सामान्य प्रक्रिया है. सरकार ने पहले ही हाई कोर्ट के रिटायर जज से न्यायिक जांच कराने का ऐलान किया है और आयोग ने काम शुरू भी कर दिया है. जांच में जो भी दोषी पाया जाता है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. लेकिन, कोई भी प्रवक्ता यह जवाब नहीं दे पा रहा है कि हत्यारोपी एसडीपीओ राजेश शर्मा को पोस्टिंग देने की इतनी जल्दी क्या थी. कोई भी प्रवक्ता यह नहीं बता पा रहा है कि नामजद एफआईआर जिस अधिकारी के खिलाफ दर्ज हो, उसको जांच पूरी होने से पहले महत्वपूर्ण विभाग में पोस्टिंग देने की क्या मजबूरी हो सकती है?