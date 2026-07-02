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न्यायिक आयोग बनाने और पुलिसवालों का तबादला छोड़ भरत तिवारी के परिवार के आंसू पोंछने के लिए सम्राट सरकार ने क्या किया?

सम्राट चौधरी की सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि न्याय अगर किया जा रहा है तो वह दिखना भी चाहिए. भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में कहीं से भी ऐसा होता नहीं दिख रहा है.

Written BySunil MIshra
Published: Jul 02, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:16 PM IST
न्यायिक आयोग बनाने और पुलिसवालों का तबादला छोड़ भरत तिवारी के परिवार के आंसू पोंछने के लिए सम्राट सरकार ने क्या किया?
Image Credit: भरत तिवारी एनकाउंटर केस (AI Image)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Sunil MIshra

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.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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