/न्यायिक आयोग बनाने और पुलिसवालों का तबादला छोड़ भरत तिवारी के परिवार के आंसू पोंछने के लिए सम्राट सरकार ने क्या किया?

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बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के मामले ने राजनीतिक रूप से तूफान का रुख अख्तियार कर लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार इस एनकाउंटर के मामले में विरोधियों को तो छोड़िए, अपने और सहयोगी दलों के नेताओं के निशाने पर है. खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता आश्विनी चौबे से लेकर मैथिली ठाकुर तक ने इस एनकाउंटर को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा है. दूसरी ओर, पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है तो सरकार के कुछ फैसलों ने परिजन और जनमानस को निराश करने का काम किया है बल्कि यूं कहें कि आग में घी डालने का काम किया है.
भतवान के दिन आरोपी एसडीपीओ को पोस्टिंग
सम्राट चौधरी की सरकार ने भरत तिवारी के श्राद्ध के अगले दिन ही आरोपी एसडीपीओ राजेश शर्मा को मद्य निषेध विभाग में बतौर डीएसपी तैनात कर दिया था. एनकाउंटर के बाद राजेश शर्मा पर सवाल उठे थे तो उन्हें मुख्यालय से अटैच कर दिया गया था, लेकिन अब मलाईदार तैनाती से सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं. भरत तिवारी न्याय दिलाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक पंकज कुमार ने सरकार के इस कदम पर आक्रोश जताते हुए आरोप लगाया कि आरोपी पुलिसकर्मियों को बचाने का काम किया जा रहा है. परिजन भी सरकार के इस कदम को लेकर एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं.
सरकार और दल के भीतर से उठ रही आवाज
विपक्षी दल होने के नाते राजद और कांग्रेस तो एनकाउंटर को लेकर सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन जेडीयू, लोजपा रामविलास के अलावा भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस एनकाउंटर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. भाजपा के वरिष्ठ नेता आश्विनी कुमार चौबे तो सरेआम इसे अवैध ठहराते हुए पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं. भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने भी भरत तिवारी के एनकाउंटर के विरोध में अपनी राय रखी है और इसे गलत ठहराया है.
बिहार में पंडित बनाम कुशवाहा की लड़ाई शुरू
दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर इस समय बिहार के इस एनकाउंटर को लेकर पंडित बनाम कुशवाहा की लड़ाई छिड़ गई है. कुशवाहा समाज के लोग जहां भरत तिवारी को कुख्यात अपराधी करार देने में पीछे नहीं हट रहे हैं तो ब्राह्मण समाज के लोग इसे सम्राट सरकार की पंडित विरोधी नीति मान रहे हैं. इस जातीय ध्रुवीकरण के चलते बीजेपी का पारंपरिक और कोर वोटर ब्राह्मण ठगा सा महसूस कर रहा है और सरकार से बेहद खफा चल रहा है. ब्राह्मणों को लग रहा है कि सम्राट चौधरी की सरकार जान-बूझकर पंडितों को उनकी औकात दिखाने का काम कर रही है.
ब्राह्मण समाज का आरोप, एसपी का तबादला नहीं कर रही सरकार
ब्राह्मण समाज इस बात से नाराज है कि भरत तिवारी की मां और भाई की ओर से भोजपुर के एसपी पर धमकी देने के आरोपों के बाद भी उनका तबादला नहीं किया गया, जबकि परिजन का कहना है कि एसपी के रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं है. सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की ओर से अब तक कोई भी मंत्री भरत तिवारी के परिजन से मिलने नहीं पहुंचे या समय नहीं निकाल पाए.
क्या कहना है सरकार का?
आरोपी एसडीपीओ को नई पोस्टिंग देने के सवाल पर भाजपा और सरकार के प्रवक्ताओं का कहना है कि यह एक रुटीन और सामान्य प्रक्रिया है. सरकार ने पहले ही हाई कोर्ट के रिटायर जज से न्यायिक जांच कराने का ऐलान किया है और आयोग ने काम शुरू भी कर दिया है. जांच में जो भी दोषी पाया जाता है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. लेकिन, कोई भी प्रवक्ता यह जवाब नहीं दे पा रहा है कि हत्यारोपी एसडीपीओ राजेश शर्मा को पोस्टिंग देने की इतनी जल्दी क्या थी. कोई भी प्रवक्ता यह नहीं बता पा रहा है कि नामजद एफआईआर जिस अधिकारी के खिलाफ दर्ज हो, उसको जांच पूरी होने से पहले महत्वपूर्ण विभाग में पोस्टिंग देने की क्या मजबूरी हो सकती है?