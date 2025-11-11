Exit Poll क्या है, ओपिनियन पोल से कितना होता है अलग? यहां जानें सबकुछ

Bihar Chunav 2025: बिहार में अगले पांच साल किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. राज्य में दो चरणों में मतदान हो रहा है. जहां 6 नवंबर को पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, वहीं दूसरे चरण की 122 सीटों पर मतदान 11 नवंबर को यानी आज है. वोटिंग खत्म होने के बाद 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले 11 नवंबर की शाम से ही चुनावी चर्चा तेज हो जाएगी, क्योंकि उसी दिन विभिन्न एजेंसियां Exit Poll जारी करेंगी. इन्हीं एग्जिट पोल के जरिए लोग यह अनुमान लगाते हैं कि किस पार्टी की सरकार बनने की संभावना है.

Exit Poll होते क्या हैं और इन्हें कैसे तैयार किया जाता है?

एग्जिट पोल मतदान के तुरंत बाद किया जाने वाला सर्वे है, जिसमें उन लोगों से पूछताछ की जाती है जिन्होंने वोट डाला है. सर्वे एजेंसियां और न्यूज चैनल मतदान केंद्रों के बाहर सैंपल के आधार पर मतदाताओं से जानकारी जुटाते हैं कि उन्होंने किस उम्मीदवार या पार्टी को वोट दिया. एग्जिट पोल के नतीजे मतदान खत्म होने के बाद ही जारी किए जाते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने इसके लिए स्पष्ट गाइडलाइन बनाई है. हालांकि एग्जिट पोल से सत्ता का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन यह अंतिम नतीजा नहीं होता. असली फैसला मतगणना वाले दिन ही तय होता है.

दूसरी ओर, ओपिनियन पोल मतदान से पहले कराया जाता है. इसमें आम लोगों की राय ली जाती है कि वे मौजूदा सरकार से संतुष्ट हैं या बदलाव चाहते हैं. इसमें मतदाता होना जरूरी नहीं, कोई भी व्यक्ति अपनी राय दे सकता है. इसका मकसद जनता के मूड को समझना होता है कि चुनाव में हवा किस दिशा में बह रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 'वोट करेगा बिहार, तभी अपनी सरकार चुनेगा बिहार', क्रांति प्रकाश झा ने की ये अपील

दुनिया में चुनावी सर्वे की शुरुआत अमेरिका से हुई थी. 1936 में जॉर्ज गैलप और क्लॉड रॉबिंसन ने न्यूयॉर्क में पहला एग्जिट पोल किया—और उनका अनुमान सही साबित हुआ. इसके बाद ब्रिटेन ने 1937, फ्रांस ने 1938 में यह प्रैक्टिस अपनाई. नीदरलैंड के समाजशास्त्री मार्सेल वॉन डैम को एग्जिट पोल का जनक माना जाता है, जिन्होंने 1967 में पहली बार इसे बड़े स्तर पर लागू किया था. यानी, एग्जिट पोल चुनावी रुझान समझने का जरिया है, लेकिन असली फैसला ईवीएम खुलने पर ही सामने आता है.

भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत एरिक डी’ कोस्टा ने की थी. वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन (IIPO) के प्रमुख थे और 1957 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने देश का पहला चुनावी सर्वे कराया. हालांकि, एग्जिट पोल को असली पहचान तब मिली, जब डॉ. प्रणय रॉय और अशोक लाहिड़ी ने 1980 में इंडिया टुडे मैगजीन के लिए पहला वैज्ञानिक और व्यवस्थित एग्जिट पोल तैयार किया. इसी के बाद भारत में एग्जिट पोल को विश्वसनीयता मिली और यह चुनावी प्रक्रिया का अहम हिस्सा बन गया. एग्जिट पोल चुनावी रुझान समझने का जरिया है, लेकिन असली फैसला ईवीएम खुलने पर ही सामने आता है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!