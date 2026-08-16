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Explainer: क्या है फरक्का जल संधि, आखिर क्यों इसके नवीनीकरण का विरोध कर रही JDU?

Farakka Water Treaty: भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का जल संधि काफी चर्चा में है. यह जल संधि दिसंबर 2026 में समाप्त हो रही है और जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने अब इसके नवीनिकरण का विरोध किया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 16, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:38 PM IST
Explainer: क्या है फरक्का जल संधि, आखिर क्यों इसके नवीनीकरण का विरोध कर रही JDU?
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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