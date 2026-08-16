Explainer: क्या है फरक्का जल संधि, आखिर क्यों इसके नवीनीकरण का विरोध कर रही JDU?

भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी को लेकर हुई फरक्का जल संधि इस साल फिर चर्चा में है. कहा जा रहा है कि 1996 में हुई यह जल संधि दिसंबर 2026 में समाप्त हो रही है और अब जेडीयू ने इसे आगे बढ़ाने का विरोध किया है. जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस संधि का नवीनीकरण नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार शुरू से ही इस संधि का विरोध करते रहे हैं. जेडीयू नेता के मुताबिक, बिहार के हिस्से का करीब 73 फीसदी पानी बांग्लादेश जा रहा है. उन्होंने कहा कि बिहार की आबादी अब करीब 13 करोड़ हो चुकी है और राज्य को अपने जल संसाधनों की जरूरत है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इसके बाद अब क्या होगा? अगर भारत सरकार ने इसे आगे नहीं बढ़ाया तो पड़ोसी बांग्लादेश के साथ रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी के बंटवारे को लेकर कोई बड़ा विवाद तो नहीं खड़ा हो सकता है?