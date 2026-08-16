Explainer: क्या है फरक्का जल संधि, आखिर क्यों इसके नवीनीकरण का विरोध कर रही JDU?

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भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी को लेकर हुई फरक्का जल संधि इस साल फिर चर्चा में है. कहा जा रहा है कि 1996 में हुई यह जल संधि दिसंबर 2026 में समाप्त हो रही है और अब जेडीयू ने इसे आगे बढ़ाने का विरोध किया है. जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस संधि का नवीनीकरण नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार शुरू से ही इस संधि का विरोध करते रहे हैं. जेडीयू नेता के मुताबिक, बिहार के हिस्से का करीब 73 फीसदी पानी बांग्लादेश जा रहा है. उन्होंने कहा कि बिहार की आबादी अब करीब 13 करोड़ हो चुकी है और राज्य को अपने जल संसाधनों की जरूरत है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इसके बाद अब क्या होगा? अगर भारत सरकार ने इसे आगे नहीं बढ़ाया तो पड़ोसी बांग्लादेश के साथ रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी के बंटवारे को लेकर कोई बड़ा विवाद तो नहीं खड़ा हो सकता है?
आखिर क्या है फरक्का जल संधि?
जानकारी के मुताबिक, भारत और बांग्लादेश ने 12 दिसंबर 1996 को 30 वर्षों के लिए गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौता किया था. दिसंबर 2026 में इसकी अवधि समाप्त हो रही है. इस संधि का उद्देश्य पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पर गंगा के पानी का ऐसा बंटवारा सुनिश्चित करना था, जिससे दोनों देशों की जरूरतें पूरी हो सकें और जल विवाद ना बढ़े. इस संधि के जरिए कम, मध्यम और अधिक जल प्रवाह की स्थिति में दोनों देशों के हिस्से का अलग-अलग प्रावधान तय किया गया है. इस संधि के मुताबिक, अगर फरक्का पर जल प्रवाह 70 हजार क्यूसेक से कम हो जाता है, तो भारत और बांग्लादेश को 50-50 प्रतिशत पानी मिलेगा.
इस संधि के तहत कैसे बंटता है पानी?
इस संधि के तहत हर साल 1 जनवरी से 31 मई तक तय नियमों के अनुसार फरक्का बांध पर उपलब्ध पानी का बंटवारा किया जाता है. इसके लिए नदी के हर 10 दिन के औसत जल प्रवाह को आधार बनाया जाता है. अगर फरक्का पर जल प्रवाह 70 हजार क्यूसेक से कम हो जाता है, तो भारत और बांग्लादेश को 50-50 प्रतिशत पानी मिलेगा. इस संधि के मुताबिक, अगर संधि के क्रियान्वयन को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पहले संयुक्त समिति उसे सुलझाने का प्रयास करेगी. अगर वहां समाधान नहीं निकलता, तो मामला भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग के पास जाएगा. यहां भी विवाद नहीं सुलझने पर दोनों देशों की सरकारें इसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगी.
नवीनीकरण का विरोध कर रही JDU?
जेडीयू के मुताबिक, भारत अपने हिस्से का पानी बांग्लादेश को दे रहा है, जबकि उसके अपने कई राज्यों में पानी की भारी कमी है. जेडीयू सांसद संजय झा के मुताबिक, दक्षिण बिहार में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और पेयजल की समस्या भी बढ़ती जा रही है. उनका कहना है कि बिहार के गंगा बेसिन वाले इलाकों में कृषि, पेयजल, औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए गंगा में पर्याप्त पानी होना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2050 तक बिहार को अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए करीब 2,000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होगी, जबकि मौजूदा फरक्का जल संधि के तहत इतनी मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है.