क्या है गोलू हत्याकांड? जिसका पीएम मोदी ने अपने स्पीच में किया जिक्र, जानिए बिहार को हिला देने वाली घटना

Bihar Chunav 2025: मुजफ्फरपुर जिले में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने 24 साल पहले मुजफ्फरपुर में हुई गोलू हत्याकांड का जिक्र किया और राजद पर जमकर हमला बोला.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 30, 2025, 12:15 PM IST

पीएम नरेंद्र मोदी
What is Golu Murder Case: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर जिले में जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने राजद पर जमकर हमला बोला. राजद के शासन काल में हुई घटनाओं को लोगों को बताया. पीएम मोदी ने 23 साल पहले हुए गोलू हत्याकांड का जिक्र किया और कहा कि इन लोगों के सरकार में एक मासूम बच्चे का अपहरण कर पैसों के लिए काट डाला. चलिए जानते हैं कि पीएम मोदी ने जिस गोलू हत्याकांड की चर्चा की, वह कब घटी थी.

क्या है गोलू हत्याकांड?

गोलू हत्याकांड साल 2001 के गोलू अपहरण कर लिया गया था. बाद में जब उसका शव मिला था. 20 सितंबर 2001 को गोलू को उसकी दो बहनों के साथ स्कूल जाते समय दिन-दहाड़े जेल रोड इलाके से अपराधियों ने रिक्शे से जबरन मारुति वैन में बैठाकर अपहरण कर लिया था.

शव बरामदगी और हत्या

अपहरण के चार दिन बाद 25 सितंबर, 2001 को गोलू का शव माधोपुर सिकरा गांव के एक सुनसान इलाके से बरामद हुआ था. कपड़ों से ही उसकी पहचान हो पाई थी. 26 सितंबर, 2001 को मुजफ्फरपुर शहर में लोग सड़कों पर उतर आए और हिंसा भड़क उठी थी. यह घटना बिहार में 'जंगल राज' के समय की एक क्रूर मिसाल बन गई थी. इसने तत्कालीन राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था.

