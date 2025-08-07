IRCTC Scam: क्या है IRCTC घोटाला, जिसमें आज आ सकता है फैसला, लालू परिवार के सदस्य हैं आरोपी
IRCTC Scam: क्या है IRCTC घोटाला, जिसमें आज आ सकता है फैसला, लालू परिवार के सदस्य हैं आरोपी

IRCTC Scam Verdict: IRCTC होटल घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया जाएगा. यह घोटाला साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान हुआ था.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 07, 2025, 09:33 AM IST

लालू यादव परिवार
What Is IRCTC Scam: राजद अध्यक्ष लालू यादव और उनके परिवार के लिए आज (गुरुवार, 07 अगस्त) का दिन काफी अहम होने वाला है. दरअसल, दिल्ली की राउज एवेंयू कोर्ट आज देश के चर्चित IRCTC घोटाले का फैसला सुना सकती है. इस घोटाले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और छोटे तेजस्वी यादव सहित कई आरोपियों के खिलाफ आज फैसला सुनाया जा सकता है. कोर्ट के आदेश से ही यह तय होगा कि इस मामले में लालू परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलेगा या नहीं. बता दें कि 05 अगस्त को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अगली तारीख दे दी थी. जबकि अदालत ने 29 मई को हुई सुनवाई के बाद ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

क्या है IRCTC घोटाला?

ये घोटाला यूपीए सरकार में 2004 से 2009 के बीच हुआ था. उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे. आरोप है कि आईआरसीटीसी के दो होटलों- बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी को लीज पर देने के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई थीं. नियमों और टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर करके दोनों होटलों का टेंडर विनय कोचर के स्वामित्व वाली एक निजी फर्म सुजाता होटल को दिया गया था. इसके बदले में लालू परिवार को पटना में एक कीमती जमीन मिली थी. CBI का आरोप है कि यह जमीन सिर्फ 1.5 करोड़ रुपये में दी गई, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू कहीं ज्यादा थी. े

साल 2017 में लालू यादव के खिलाफ दर्ज हुई थी FIR

सीबीआई ने 17 जुलाई 2017 को लालू यादव समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी. सीबीआई के मुताबिक, पटना की बेशकीमती जमीन को कोचर बंधुओं ने बहुत कम कीमत में सरला गुप्ता की कंपनी को बेच दी और बाद में उस कंपनी का मालिकाना हक राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की कंपनी के पास चला गया. इसी जमीन पर बाद में बिहार का सबसे बड़ा मॉल बनाया जा रहा था. इस घोटाले की जांच के क्रम में सीबीआई ने देशभर में आरोपियों के 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी. जानकारी के मुताबिक, इस छापेमारी में सीबीआई को कई अहम सबूत हाथ लगे हैं. जानकारों की मानें तो इस मामले में लालू समेत अन्य आरोपितों को 7 साल तक की सजा हो सकती है. 

